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Tesla'dan güneş enerjisi depolayan kiremitler

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Tesla'dan güneş enerjisi depolayan kiremitler
Tesla, devrim niteliğinde olan ve evlerin elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayacak olan teknolojik kiremitlerinin montajına hazırlanıyor.
Tesla'dan güneş enerjisi depolayan kiremitler Tesla'dan güneş enerjisi depolayan kiremitler Tesla'dan güneş enerjisi depolayan kiremitler

Solar City satın almasını tamamlayan Tesla, New York’taki fabrikasında güneş enerjisi depolayabilen kiremitleri üretmeye başladı. Reuters ayrıca, kiremitler için depozito ödeyenlerin evlerinde incelemeler başlatıldığını ve montaj aşamasına hazırlanıldığını yazdı.
 
Güneş enerjisini depolayarak evin elektrik ihtiyaçlarını karşılayan kiremitler için ön siparişler geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlamıştı. Yalnızca ABD sınırları içerisinden ön sipariş alan Tesla, müşterilerinden 1.000 dolar depozito almıştı.


Güneş enerjili kiremitlerin geçtiğimiz yılın yaz aylarında ilk evlere uygulanması planlanıyordu ancak bu süreç açıklanmayan bir sebepten ötürü ertelendi. Reuters’ın isimsiz kaynakları, montaj sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağını belirtiyor.
 
Tesla’ya göre, bir evi güneş enerjili kiremitlerle donatmak, standart bir çatı yaptırmaktan daha ucuza mal oluyor. Öte yandan bu kiremitler, bakıldığında standart bir çatıdan ayırt edilemiyor. Şirket, bir çatının en fazla yüzde 70’inin bu kiremitlerle kaplanabileceğini belirtiyor. 

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