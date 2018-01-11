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Putin'den Erdoğan'a telefon!

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Putin'den Erdoğan'a telefon!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanErdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda Suriye konusunda görüştü.
Putin'den Erdoğan'a telefon! Putin'den Erdoğan'a telefon! Putin'den Erdoğan'a telefon!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine de değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi. İki lider, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının yanı sıra, Soçi Kongresi hakkında da görüş teatisinde bulundu.

PUTİN AÇIKLAMA YAPTI: ERDOĞAN'A SÖYLEDİM, SALDIRININ TÜRKİYE'YLE İLGİSİ YOK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Düzenlenen saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve ordusu yok.” dedi.

"AMAÇ TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN ARASINI BOZMAK"

Putin, başkent Moskova’da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulunarak, Rusya’nın Hmeymim ve Tartus üssüne yapılan saldırıların, Türkiye dahil olmak üzere Rusya’nın ortaklarıyla arasını bozmaya çalışmaya yönelik olduğunu kaydetti.

Suriye’deki üslere insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret eden Putin, “Saldırıda kullanılan İHA’lar el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye çalışılmış.” ifadelerini kullandı.

"SALDIRILARIN ARKASINDAKİLERİ BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Putin, “Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim.” değerlendirmesinde bulundu.

7 RUS SAVAŞ UÇAĞININ KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim üssüne "muhalif gruplar" tarafından 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" üstlenmişti.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ARASINDA BİR ANLIK KRİZ PATLAK VERMİŞTİ

Saldırının ardından Suriye rejimine ait savaş uçakları Rus uçakları desteğiyle İdlib'teki çatışmasızlık bölgelerine yaptığı saldırı yapmıştı. Bu olay sonrası Türkiye, Rusya ve İran arasında bir anlık gerginliğe neden olmuştu.

Türkiye önceki gün Rus ve İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

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