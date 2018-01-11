ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu Yardımcı Asistanlığı görevini yürüten David Satterfield, konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta, ABD'nin Suriye'deki İran etkisini yok etmek ve ülkeden İran destekli güçleri çıkarmak amacıyla sert yaptırımlar uygulamayı planladığını kaydetti.
12 Ocak 2018 Cuma24 R.Ahir 1439
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ABD'den İran'a çok sert mesaj!
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