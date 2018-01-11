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Devrim gibi değişim!

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Devrim gibi değişim!
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, Türkiye genelinde 20'ye yakın ilde tam gün eğitime geçildi. Geriye kalan 61 ilde de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken tam gün eğitime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.
Devrim gibi değişim! Devrim gibi değişim! Devrim gibi değişim!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Türkiye genelinde 20'ye yakın ilde tam gün eğitime geçildiğini belirterek, "Geriye kalan 61 ilde de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken tam gün eğitime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tekin, bir otelde düzenlenen lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilen öğrencileri bilgilendirme toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MEB burslusu olarak yurt dışına gönderilecek öğrencilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde "5 yılda 5 bin uzman eleman" projesinin bir parçası olduğunu anlatan Tekin, 2013'ten itibaren bu projeyle ilgili çok ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Yurt dışına gönderilecek öğrenci seçme sistemini değiştirdiklerini, sahada karşılaşılan problemlerin tamamını çözdüklerini dile getiren Tekin, "Şu anda bu kapsamda 5 bine yakın kişi bulunuyor. Bunlardan bin 100'ü tercih sürecinde. Yaklaşık 3 bin 700 kişi de yurt dışında eğitim alıyor. Bunların önemli bir kısmı, Türkiye'deki üniversiteler adına bir kısmı da kamu kurumları adına yurt dışında eğitim alıyor." bilgisini paylaştı.

Yusuf Tekin, düzenledikleri toplantıda yurt dışındaki 170 bursiyer ile bir araya geldiklerini aktardı.

"YÖK de bizimle çok uyumlu bir çalışma yürüttü"

Çok farklı alanlarda eğitim alan bursiyerler bulunduğuna işaret eden Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir kısım bursiyerimiz, Türkiye'nin dış politika sürecine de katkı sağlama adına bulundukları ülkelerin siyasal, kültürel, toplumsal ve tarihsel yapılarını tanımak ve Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurulurken uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla lisansüstü eğitim alıyorlar. Bir kısım bursiyerimiz ise akademik alanlarla ilgili eğitim alıyorlar. Bu süre içinde bu arkadaşlarımızın gittikleri alanları ve döndüklerinde sağlayacakları katkıları kategorize ettik. Bir koordinasyon sağladık."

Bugün itibarıyla bursiyerlerin, hem üniversite hem kamu kurumlarıyla ciddi bir iletişim halinde olduğunu ifade eden Tekin, "Uygulamada yurt dışında gönderilenler, Türkiye'de kendi kurumlarıyla ilişki kurmakta zorlanıyorlardı. Dolayısıyla bir yönlendirme süreci yoktu. Bunu temin etmiş olduk. Ben, YÖK'e bir kez daha teşekkür ediyorum. YÖK de bizimle bu konuda çok uyumlu ve çok sağlıklı bir çalışma süreci yürüttü." dedi.

Müsteşar Tekin, kamu kurumları adına yurt dışına gönderilen bursiyerlerin ilgili kurumlarda politika tespitinde ve uygulanmasında, analizlerin yapılmasında uzman olarak çalışacaklarını belirtti.

Yurt dışına hangi alanlarda öğrenci gönderileceğine ilişkin YÖK ile bir çalışma yürütüldüğünü de kaydeden Tekin, "Bu alanları Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda tematik hale getirdik. Bir örnek vereyim. Dış politika ile ilgili olarak Türkiye'de Uzak Asya konusunda çalışan akademisyen yok. Belli üniversite ile iş birliğiyle o üniversite adına Uzak Asya çalışmaları yapmak üzere 20-40 kişiyi ilgili ülkelere lisansüstü eğitim yapmaya gönderdik. Çin üzerine çalışan kişi yok ise eğer, Çin çalışmaları yapmak üzere öğrencileri yönlendirdik. Çok da sağlıklı yürüyor bu haliyle." diye konuştu.

"Tam gün eğitimde öğrenci başarısı daha yüksek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam gün eğitime geçilmesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, bu konuda gelinen aşamanın sorulması üzerine Tekin, tam gün eğitimde öğrenci başarısının daha yüksek olduğunu, ayrıca derslik başına öğrenci sayısının da düşürüldüğünü söyledi.

Yusuf Tekin, "Türkiye genelinde 20'ye yakın ilde, tam gün eğitime geçildi. Geriye kalan 61 ilde de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken tam gün eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz derslik sayısını ilgili bakanlıklarla paylaştık. 2018 bütçesine, bu ihtiyacın önemli bir kısmının giderilmesi için kaynak aktarıldı. Ayrıca Maliye Bakanlığı, ilave kaynaklar üretmek üzere başka bir proje üzerinde çalışıyor. O da tamamlandığında 2019-2020 eğitim öğretim yılında inşallah Türkiye'nin tamamında tekli eğitime geçmiş olacağız." diye konuştu.

Tam gün eğitim için derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Bugün itibarıyla 60 bin dolayında derslik ihtiyacımız olacağı gözüküyor. Bu yıl 20 bin öğretmen istihdamı yapacağız. Her yıl, çağ nüfusu artışından ve ikili eğitim, derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azalmasından doğan bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bütün bu projeksiyon 2018 bütçesine yerleştirilmiş durumda." dedi.

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