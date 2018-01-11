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Skandal ortaya çıktı!

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Skandal ortaya çıktı!
Kanada, anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'yi, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etti.
Skandal ortaya çıktı! Skandal ortaya çıktı! Skandal ortaya çıktı!

Kanada'dan DTÖ'ye gönderilen şikayet dosyasında, ABD'nin anti-damping vergisi uygulayarak 200 kez uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Dosyada, ABD'nin ihracat denetimlerindeki muameleleri ve geriye dönük gümrük vergisi uygulamalarından da şikayet edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bu şikayete cevap olarak yaptığı açıklamada, Kanada'nın kendi vatandaşlarına zarar verdiğini belirtti.

Lighthizer, "Kanada'nın iddiaları temelsizdir ve sadece bu ülkenin karşılıklı yarar sağlayan ticarete bağlılığı konusunda ABD'nin güvenini azaltır." ifadesini kullandı.

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