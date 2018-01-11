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Başbakan yardımcılarının zor anları!

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AFAD tarafından Deprem Simülasyon Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına katılan Başbakan yardımcıları Recep Akdağ ile Hakan Çavuşoğlu deprem tatbikatına katıldı.
Başbakan yardımcılarının zor anları!
Başbakan yardımcılarının zor anları! Başbakan yardımcılarının zor anları! Başbakan yardımcılarının zor anları!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’nde ’Temel Afet Bilinci Eğitimi’ düzenlendi. Eğitime, Başbakan yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, televizyon, gazete ve ajansların Ankara temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Programda gazetecilere doğal afetler hakkında bilgi verilerek deprem öncesinde ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı.

ÇAVUŞOĞLU DOĞALGAZ VANASINI KAPATMAYA KOŞTU, SİMİLASYON TEKRARLANDI

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ ile bazı gazeteciler Deprem Simülasyon Merkezi’nde, 7.2 büyüklüğünde oluşturulan ve Düzce depremindeki eğerleri taşıyan depremi yaşadı. Başbakan Yardımcıları ve gazeteciler, senaryo gereği zemin katta gerçekleşen deprem anında yere eğilip başlarını ve boyunlarını koruyarak depremin geçmesini beklediler.



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’da deprem anında yere eğilen gazeteciler ve Akdağ ile birlikte aynı hareketi yapması ve depremin sona ermesini beklemesi gerekirken gazetecilerin üzerinden geçerek evin doğalgaz vanasını kapatmaya gitti. Deprem anında bulunduğu yerden evin başka bir köşesine gitmeye çalışan Çavuşoğlu’nun zorlandığı görüldü. Çavuşoğlu'nun deprem anındaki bu yanlış hareketi salondakiler tarafından alkış aldı ve bu eğitim ikinci kez tekrarlandı.

’İSTANBUL’DA BİN OKULU DEPREM DAYANIKLI HALE GETİRDİK’

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ "Türkiye bir afet bölgesi. Özellikle deprem açısından dünyanın önemli deprem bölgelerinden birisiyiz. Doğudan batıya uzanan ciddi fay hatları var. Özellikle Marmara Denizi içerisinde bu fay hatları var. Aynı fay hatları Ege Bölgesi’ne doğru uzanıyor, diğer taraftan da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne doğru uzanan ciddi fay hatlarımız var. Bu yer altındaki tehlike, bunun ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak yer altındaki tehlikenin riske dönüşmesi bizimle çok yakından alakalı. Ne yaptığımızla, nasıl şehirler kurduğumuzla, nasıl binalar yaptığımızla ve ne kadar hazır olduğumuzla çok yakından alakalı. Binalarımız depreme dayanıklı hale gelirse riski büyük ölçüde azaltmış oluyoruz. Kamu binalarını depreme karşı iyileştirilmesinde büyük mesafeler aldık. Özellikle İstanbul’dakiÿ1200 okuldan binini ve hastanelerin birçoğunu depreme karşı dayanıklı hale getirdik."

PANİĞE KAPILABİLİYORSUNUZ

Tatbikat sonrası yaşadıklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Basit bir tatbikat olmasına rağmen paniğe kapılabiliyorsunuz. Allah depremlerden korusun. Toplum olarak üstümüze düşen vazifeler var. Her aile, her birey üstüne düşen vazifeyi yapmalı. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmeliyiz. Bu simülasyon merkezlerini biraz daha yaygınlaştıracağız. Özelikle deprem bölgelerinde. İstanbul’a 2 simülasyon merkezi düşünüyoruz. Doğu Anadolu’ya, güneye giden hat üzerine ve Ege’de İzmir tarafına düşünüyoruz. Öncelikle lise ve üniversite öğrencilerini bu küçük ama değerli tatbikatların içine sokmalıyız. Ben bugün mesela ne öğrendim? Evimde yangın tüpü yok. Hemen hemen hiç kimsenin evinde yangın tüpü yoktur" dedi.

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