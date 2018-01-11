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ABD'den PKK/PYD'ye eğitim açıklaması

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ABD'den PKK/PYD'ye eğitim açıklaması
Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD'den PKK/PYD'ye eğitim açıklaması ABD'den PKK/PYD'ye eğitim açıklaması ABD'den PKK/PYD'ye eğitim açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Irak ve Suriye’de DEAŞ ile mücadelenin tamamlanmasının ardından ABD öncülüğündeki koalisyonun dikkatini örgütün ortaya çıktığı başka yerlere çevireceğini söyledi.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısı düzenledi.

McKenzie, DEAŞ’ın parçalanarak yok edilmek üzere olduğunu ancak örgütün Suriye ve Irak’ta bir daha toparlanmaması için daha yapılacak işlerin bulunduğunu söyledi.

McKenzie, “Bunun aynı zamanda küresel bir unsuru, tabiri caizse DEAŞ’ın başka yerlerde isminin kullanımı söz konusu. Fiziki hilafet olarak başarısız olduysa da küresel çapta onun ismiyle ortaya çıkanları görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl içerisinde küresel koalisyonun Orta Fırat vadisindeki hilafeti ortadan kaldırmanın yanı sıra yapacağı çok iş var. Bununla bağlantılı küresel konulara dikkat etmek zorundayız ve dikkatlerin buraya döneceğini göreceksiniz.” diye konuştu.

PYD/PKK'YA SINIR MUHAFAZA EĞİTİMİ

AA muhabirinin ABD öncülüğündeki koalisyonun SDG ismini kullanan PYD/PKK unsurlarına sınır muhafaza eğitimi vermesine ilişkin sorusunu McKenzie “Bu şu anda giremeyeceğim operasyonel bir detaydır. Biz bölgede ortak ve müttefiklerimize çok çeşitli eğitim fırsatı sunuyoruz. Ancak bunlara giremeyeceğim. Şu anda çok erken.” şeklinde cevapladı.

Yerel kaynaklar, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 400 PYD/PKK mensubuna sınır muhafaza eğitimi verdiğini, "sınır muhafızları" adı altında büyütülen yapıyı terör örgütü PYD/PKK’nın, "Kuzey Ordusu" olarak adlandırdığını belirtiyor.

Yeni oluşumun yüzde 70'inin PYD/PKK'lılardan oluşması beklenirken kaynaklar bunun düzenli orduya yönelik ilk adım olduğunu ifade etti.

RUS GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA SALDIRISI

Rusya’ya bağlı güçlerin bulunduğu Hmeymim hava üssüne insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı girişimlerine yönelik soruları da değerlendiren McKenzie “Size kesin surette şunu söyleyebilirim. ABD’nin Rus üssüne yönelik herhangi bir drone saldırısında hiçbir zaman hiçbir dahli olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Sözcü McKenzie, Rusya ile ABD arasındaki kurulan güvenli ayrışma kanalının açık ve çalışır durumda olduğunu dile getirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford dün konuyla ilgili Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefonda görüşmüştü.

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