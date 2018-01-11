12 Ocak 2018 Cuma24 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:18İkindi 15:42Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 114.719 0.99
  • Altın: 160,328 -0.40
  • Dolar: 3,7765 -0.75
  • Euro: 4,5447 -0.11

Kocaman sildi: 2. yarıda bizimle olmayacak

»
Kocaman sildi: 2. yarıda bizimle olmayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, verdiği özel röportajda Ozan Tufan'ı sildiğini açıkladı.
Kocaman sildi: 2. yarıda bizimle olmayacak Kocaman sildi: 2. yarıda bizimle olmayacak Kocaman sildi: 2. yarıda bizimle olmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor'a özel bir röportaj verdi ve kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı 2. yarıda takımda düşünmediğini söyledi.

"OZAN TUFAN PLANLAMAMDA YOK"

"Aslında hem Ozan Tufan, hem benim, hem de kulüp için, tüm bunlara ek olarak oyuncunun da geleceği için Ozan hakkında bir karar aldık. Büyük konuşmayı seven birisi değilim, hayatta her şey olur ama sezonun ikinci yarısında Ozan Tufan, benim kafamda ve planlamamda, ki bu doğru ya da yanlış olabilir ve gidip bir yere bunun yanlış olduğunu gösterir ama yok. İşi uzatmaktansa onun için de bir karar almış olduk. Bundan bir sürü anlam üretip bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Kafamda başka bir oyun var ve bu oyunda ona yer yok. Ozan'ın da geleceğini şekillendirmesi ve karar vermesi için yardımcı olmaya çalıştık. Öbür türlü daha çok uzayacak."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mustafa Denizli'den Arda yorumu: Şahsi fikrim...Mustafa Denizli'den Arda yorumu: Şahsi fikrim...Teknik direktör Mustafa Denizli, "Şahsi fikrim, Arda'nın yurt dışında devam etmesi. Çünkü bunu İspanya'nın her takımında başarabilecek yetenekte bir futbolcu." dedi.
Alex de Souza: Fenerbahçe'yi çok özledimAlex de Souza: Fenerbahçe'yi çok özledimFenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, taraftarlara mesaj yolladı.
Aykut Kocaman: En ciddi rakibimiz...Aykut Kocaman: En ciddi rakibimiz...Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Kocaman sildi: 2. yarıda bizimle olmayacakKocaman sildi: 2. yarıda bizimle olmayacakFenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, verdiği özel röportajda Ozan Tufan'ı sildiğini açıkladı.
Kayserispor Şenol Güneş'i bekliyorKayserispor Şenol Güneş'i bekliyorDevre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı renklerine bağlamak istiyor.
Messi soyunma odasında Arda'ya selam bile vermiyorMessi soyunma odasında Arda'ya selam bile vermiyorİspanyol medyasında yer alan habere göre Lionel Messi ile Arda Turan'ın aralarının bozuk olduğu ve soyunma odasında bile selamlaşmadığı iddia edildi.
  • Herkes merak ediyordu! Atiba'dan Larin açıklaması11 Ocak 2018 Perşembe 15:28
  • Şener'den Bursalıları kızdıracak sözler!11 Ocak 2018 Perşembe 14:42
  • Hamit Altıntop Süper Lig'e döndü! Sürpriz takım...11 Ocak 2018 Perşembe 14:41
  • Otobüste Aziz Yıldırım'a benzeyen teyzeden ilk açıklama11 Ocak 2018 Perşembe 14:37
  • Bursaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi!11 Ocak 2018 Perşembe 14:34
  • Barça'dan bir transfer daha! 11.8 milyon euro!11 Ocak 2018 Perşembe 14:03
  • Trabzonspor’a Burak Yılmaz müjdesi11 Ocak 2018 Perşembe 14:01
  • G.Saray ve Beşiktaş'a 'Saçmalık' dedi11 Ocak 2018 Perşembe 13:54
  • 'Şenol Güneş olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim!'11 Ocak 2018 Perşembe 13:44
  • Bruma'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...11 Ocak 2018 Perşembe 12:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri