Aykut Kocaman: En ciddi rakibimiz...

Aykut Kocaman, bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi rakiplerinin Başakşehir olduğunu söyledi.

Tivibu Spor'a konuşan Kocaman, "Ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Büyük takımların dünyasında 'yok hücum takımı, yok savunma takımı' yok. Böyle bir şey yok. Bu oyun iç içe bir oyun. Dikine futbol, hücum futbolu, benzeri şeyler... Bu oyun böyle tarif edilecek bir oyun değil. Oyunda kontrol ettiğimiz şey, 10 kişinin hareket etmesi. Hatta kaleciyi de işin içine koyuyoruz." dedi.



Sözlerini sürdüren tecrübeli teknik adam, "Dikine futbol gibi kavramları anlamıyorum. Futbol artık böyle bir oyun değil ki. Top rakibe geçtiği andan itibaren en kısa sürede beraber hareket edip o topu almak, direkt kaleye gidemiyorsanız set oyununa dönmek. Bu oyuna bir bütün olarak bakmalıyız." ifadelerini kullandı.