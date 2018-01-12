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Mustafa Denizli'den Arda yorumu: Şahsi fikrim...

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Mustafa Denizli'den Arda yorumu: Şahsi fikrim...
Teknik direktör Mustafa Denizli, "Şahsi fikrim, Arda'nın yurt dışında devam etmesi. Çünkü bunu İspanya'nın her takımında başarabilecek yetenekte bir futbolcu." dedi.
Mustafa Denizli'den Arda yorumu: Şahsi fikrim... Mustafa Denizli'den Arda yorumu: Şahsi fikrim... Mustafa Denizli'den Arda yorumu: Şahsi fikrim...

Teknik direktör Mustafa Denizli, "Türkiye veya yurt dışı, Arda'nın değerinden hiçbir şey kaybettirmez. Şahsi fikrim, Arda'nın yurt dışında devam etmesi. Çünkü bunu İspanya'nın her takımında başarabilecek yetenekte bir futbolcu." dedi.

Denizli, Gebze Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen "Türk Futbolunun Dünyadaki Yeri" söyleşisinde deneyim ve düşüncelerini paylaştı.

Söyleşinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizli, Cenk Tosun'un sergilediği başarılı performansla İngiltere'nin Everton takımına transfer olduğunu söyledi.

Cenk Tosun'un transferinde, kulübü, teknik direktörü ve takım arkadaşlarının da önemli rol oynadığını kaydeden Denizli, "Cenk'in 3 yıldaki müthiş gelişimi ve başarma arzusu, bu transferin gerçekleşmesini ortaya çıkardı. Ümit ediyorum ki orada da aynı başarıyı elde eder. Futbol bir tekrar oyunudur. Çalışma ve sevme işidir. Bu, başarmak isteyen futbolcunun vuruş kalitesini de oyun anlayışını da arkadaşlarıyla uyumunu da geliştirir. Yeter ki istesin, isteyen futbolcu başarır" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Arda Turan'ın Türkiye'ye dönme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ilişkin Denizli, Arda'nın kariyerine yurt dışında devam etmesinden yana olduğunu ifade etti.

"Arda'nın bu seneki grafiğinde kulübünün de hocasının da önemli bir payı var, negatif manada" diyen Denizli, "Arda'nın ne olduğunu biz biliyoruz. Türkiye veya yurt dışı, Arda'nın değerinden hiçbir şey kaybettirmez. Şahsi fikrim, kendine de söylemiştim, Arda'nın yurt dışında devam etmesi. Çünkü bunu İspanya'nın her takımında başarabilecek yetenekte bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

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