Atacak yer arardık... Şimdi servet kazandırıyor!

Spor kulübünde 11 yıl yöneticilik yaptıktan sonra hayvancılık sektörüne giren Baki Güngör, Türkiye’nin biyoenerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir projeye imza attı.

Türkiye’nin önemli bir spor kulübünde 11 yıl yöneticilik yapmasının ardından teknolojiye uygun kurduğu çiftlikle hayvancılık sektörüne giren Baki Güngör, Türkiye’nin biyoenerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir projeye imza attı. Ankara’da 420 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste modern ekipmanlarla et, süt ve yumurta üretiminin yanı sıra biyoenerji konusunda çalışmalar yapıldığı belirtildi. Çevreye duyarlı olan projede atıkların geri dönüştürüldüğü ve paketler haline getirilerek satıldığı kaydedildi.

Türkiye’de ticaret algısının hemen para kazanma yönünde olduğunu ifade eden Baki Güngör, “11 yıllık ticari faaliyetlerimin sonunda tekrar hayvancılığa dönme kararı aldım. Çünkü Türkiye’de hem gıda anlamında hem et anlamında bu işin profesyonel anlamında yapılmadığını gördüm. 2007 yılında vermiş olduğumuz bir kararla Ankara’da satın almış olduğumuz 420 dönüm bir araziyle başlamış olduğumuz işe 2011 yılında bütün dünyayı gezerek hayvancılığın nasıl yapıldığını kendi gözlerimle gördüm. Türkiye’de hayvancılık insan gücüyle yapılıyordu, ancak yurt dışında bu iş otomasyonla yapılıyordu. Türkiye’deki ticaret algısı bugün işe başlıyorsak hemen para kazanmak olarak düşünülüyor. Ancak hayvancılığın alt yapısında projeye başlanıyor, en az 5 yıl boyunca öz sermayeyle beraber bir harcama yapılması gerekiyor. Tesisleşme ve otomasyon gerekiyor. 5, 10, 20 yıllık projelerle devam etmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN BİYOENERJİ EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK İSTİYORUZ

Türkiye’nin biyoenerji konusundaki eksikliğini giderecek bir projeye imza attıklarını vurgulayan Baki Güngör, “geçmişte biz hayvanın dışkısını atacak yerler arardık. Şuanda ise çok değerli bir konuma geldi. Şuan ki gündem maddelerinden biri de biyoenerji. Türkiye’nin şuanda enerji konusundaki eksikliğini de aynı zamanda tek proje altında çözüm odaklı olarak bir proje haline getirdik.

Hayvanın dışkısını derleyip toplayarak seperatörler aracılığıyla katı ve sıvı olarak ayırıyoruz. Sıvısını arazimize gübre olarak kullanıyoruz. Katısını ise belediyelerin, çiçekçilerin, belediyelerin kullanmış olduğu gübreler haline getirip satıyorduk. Ancak şuan ki proje bizi şu noktaya getirdi. Hayvanın dışkısındaki gazı elde ediyoruz, enerjiye çeviriyoruz. Enerjisini aldıktan sonra ısısıyla beraber sera gazına çeviriyoruz. Isısını seralarda kullanıyoruz. Geri kalan enerjiyi de devlete satıyoruz’’ şeklinde konuştu.