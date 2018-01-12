Demirtaş'tan Hasip Kaplan'a cevap

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan’ın parti içinde tartışmalara neden olan açıklamalarıyla ilgili, "Hasip Bey’in yol açtığı tartışmaya dair de bir şeyler ifade etmek isterim. Umarım Hasip Bey,kastını aştığını kabul edecektir; çünkü kendisi gerçekten de ne ırkçı ne de ayrımcı bir düşünceye sahiptir. Tam tersine, bunlara karşı mücadele etmiş bir siyasetçidir. HDP’de her türlü göreve talip olmanın yegane koşulu, parti ilkelerine inanmak ve saygılı olmaktır. Bunun dışında bir kriter olmaz, olamaz" diye konuştu.