İtalya basını duyurdu! 'Zlatan geliyor'

Cenk Tosun'u Everton' satan Beşiktaş'ın, ilk hedefinin Zlatan Ibrahimovic olduğu ileri sürüldü.
"MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ"
İtalya basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile görüştü ve kulübün projelerini, hedeflerini aktardı.
Haberde; Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un boşluğunu Ibrahimovic ile doldurmak istediğini ve fiyatını da sorduğu belirtildi.
Geçen sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ibrahimovic, bu sezon 7 maça çıktı ve 1 gol attı. Son maçında yine sakatlanan İsveçli golcünün 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.