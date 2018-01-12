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Yeni dönem başlıyor! Kırmızı ışık projesi tanıtıldı

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Yeni dönem başlıyor! Kırmızı ışık projesi tanıtıldı
Sağlık Bakanı Demircan, acil servislerdeki yoğunluğa acil müdahale için hazırlanan "kırmızı ışık" projesini, hastanelerdeki yoğunluğun izlenebilmesi için geliştirilen ve tanıtım uygulaması kendi cep telefonuna yüklenen yazılım üzerinden anlattı.
Yeni dönem başlıyor! Kırmızı ışık projesi tanıtıldı Yeni dönem başlıyor! Kırmızı ışık projesi tanıtıldı Yeni dönem başlıyor! Kırmızı ışık projesi tanıtıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,  acil servislerdeki yoğunluğa acil müdahale için hazırlanan "kırmızı ışık"  projesini, hastanelerdeki yoğunluğun izlenebilmesi için geliştirilen ve tanıtım  uygulaması kendi cep telefonuna yüklenen yazılım üzerinden anlattı. 

Ülke genelinde yoğun olan acil servislerde, kamera ve çağrı sistemi  kurularak işleyecek olan kırmızı ışık uygulamasıyla, yoğun olan acillerle ilgili  yetkililerin cep telefonlarına uyarı gelecek ve söz konusu acil servis canlı  olarak izlenebilecek.

Bakan Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil servislerin  sağlık hizmetinde en önemli alanlardan biri olduğunu ve burada hizmet kalitesinin  daha da artırılabilmesi, yoğunluğun azaltılabilmesi için uygulamaya girecek olan  ve basında da "kırmızı ışık" olarak yer alan projeye ilişkin bilgi verdi.

Uygulama kapsamına, acillerin merkezi yeri olan girişi ve kayıt  yerinde akıllı kameralarla takip yapılacağını belirten Demircan, buralardaki  yoğunluğa göre hizmet kalitesinin artırılabilmesi amacıyla gerekli desteklerin  sağlanacağını vurguladı.

Demircan, bunun mobil telefonlardan izlenebilmesi için bir yazılım  hazırlandığını ancak geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Sistem, hemen ilgili yerleri uyaracak"

Şu anda test aşamasında olan yazılımın ilgili kişilerin telefonuna  yüklendiğinde, yoğunluk tespit edilen acil servislerin nereler olduğuna yönelik  uyarı alınabileceğini ve yoğunluğun da canlı olarak telefondan izlenebileceğini  anlatan Demircan, "Şu anda biz acillerdeki yoğunluğu canlı izleyebiliyoruz. Son  şekli verilmedi. Demo olarak benim telefonumda mevcut. Bu yazılımla telefonumdan  şu anda hangi hastanenin acilinde yoğunluk olduğunu görebiliyorum." dedi.

Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Sadece görüntüyü değil, muayene, tetkik gibi hepsini de  izleyebiliyoruz. Bununla yapmak istediğimiz şey şu. Şu anda bir yazılım  geliştiriliyor. Yazılım, bize istediğimiz zaman burayı izlemeyi değil, orada  yoğunluk olduğunda bizi uyaracak şekilde olacak. Diyelim ki bir acilde yoğunlaşma  başladı. Sistem, hemen ilgili yerleri uyaracak. Kim ilgili yerler? İlgililere  şifre vereceğiz. Hastanenin başhekimi, sağlık müdürü, vali, bakanlığımızın üst  düzey görevlileri. Bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve  genel müdürlerde de olacak. Hastanede, acilde yoğunluk başladığında bu kişileri  uyarmış olacak.

Sistem ne işe yarayacak? Başhekim anında müdahale edecek. Bu kapsamda,  oradaki beklemeyi azaltmak için servis görevlisi oraya takviye edebilir,  icapçıları çağırabilir. Gerektiğinde sağlık personeli, teknik görevli gibi  takviye yapılabilir. Adeta sel gelmeden önce haber verecek."

Çalışma tamamlandıktan sonra tanıtımı yapılacak

Geliştirme çalışmaları devam eden yazılımın kendi telefonunda buluna  demosunu açan Demircan, örnek bir uygulamayı canlı olarak gösterdi.

Demircan, telefonundan şifresiyle sisteme girerek, yoğunlaşmanın  tespit edildiği bir hastanenin acilini izledi. O anda İzmir Tepecik Hastanesi'nde  bir yoğunluk olduğunu ifade eden Demircan, "Burası şu anda acilin bekleme salonu,  burayı görebiliyoruz. Program, 'yoğun' diyerek uyaracak bizi. Uygulamaya yoğun  olan hastaneleri alacağız, diğerlerini dijital ortamda zaten takip edebiliyoruz."  dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, çalışmaların tamamlanmasının ardından  uygulamanın tanıtımının yapılarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

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