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Spor giyim devi elden çıkarılıyor

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Spor giyim devi elden çıkarılıyor
55 yıldır faaliyet gösteren Fransız Kering Group, lüks tüketime odaklanmak için, elinde tuttuğu yüzde 86`lık Puma hissesinin yüzde 70`ini dağıtacak.
Spor giyim devi elden çıkarılıyor Spor giyim devi elden çıkarılıyor Spor giyim devi elden çıkarılıyor

Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi lüks markaları bünyesinde barındıran şirketler grubu Kering, ünlü spor markası Puma'yı elden çıkararak spor giyim sektöründen ayrılıyor. Böylece Fransız holding, yalnızca lüks tüketime odaklanacak.
 
Fransız holdingten perşembe günü yapılan açıklamaya göre Kering, yüzde 86'sını elinde tuttuğu Puma'nın yüzde 70'ini yatırımcılarına dağıtacak.  
 
The New York Times'ın haberine göre böyle bir durumda, Kering hisselerinin yüzde 41'ine sahip Fransız milyarder Pinault ailesinin holdingi Artémis, yüzde 29'luk payla Puma'nın "uzun vadeli stratejik hissedarı" olacak. Alman spor devinin halka arz edilen kısmı ise yüzde 55'e yükselecek. 
 
Kering Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su François-Henri Pinault, kararla ilgili yaptığı açıklamada "Puma paylarının hissedarlarımıza dağıtımı grubumuzun tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. Bundan sonrasında Kering, kendini yalnızca lüks tüketimin gelişimine adayacaktır" dedi.
 
Puma'dan yapılan açıklamada ise kararın olumlu karşılandığı çünkü halka arz edilen hisse oranının artacağı ve iş stratejisinin etkilenmeyeceği belirtildi. Son 12 ayda hisseleri yüzde 45 artan Puma'nın piyasa değeri 5,3 milyar euro.
 
PUMA SATIŞLARI TOPARLANAMADI
 
Kering'in Puma'yı elden çıkaracağı söylentileri bir süredir devam ediyordu. Kering, Puma'nın çoğunluk hissesini 2007'de 5,3 milyar dolara satın almış ancak Puma'nın yalnızca 2015'te yükseliş gösteren satışları performans altı veya yatay seyretmeye devam etti.  
 
Bu aşamadan sonra faaliyet hayatına 1963'te kereste ve inşaat materyalleri satarak başlayan Kering,  Printemps ve La Redoute gibi lüks markaları elden çıkardı.
 
Puma'nın büyüklüğü, Kering'in Alman spor giyim üreticisine yeni bir sahip bulmakta zorlayan faktördü. Muhtemel bir satış, Kering hisselerini de düşürebilirdi. Bu nedenle Fransız holding hisse dağıtım yolunu izledi.

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