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Husumeti sonlandırmaya giderken öldürüldü

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Husumeti sonlandırmaya giderken öldürüldü
Şanlıurfa’da mahalle muhtarıyla birlikte husumetli iki aileyi barıştırmaya giden 65 yaşındaki kişi, silahla vurularak öldürüldü.
Husumeti sonlandırmaya giderken öldürüldü Husumeti sonlandırmaya giderken öldürüldü Husumeti sonlandırmaya giderken öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 65 yaşındaki Eyüp Sedef Diş ve Hacı Bayram Mahallesi Muhtarı İbrahim Akdemir, aralarında satılan bir evin tapusu nedeniyle husumet bulunan Ağlamaz ve Keskinbıçak ailelerini barıştırmaya gitmek için buluştu.

Karanlıkta ateş açıldı

Onikiler Mahallesi'ndeki karanlık bir sokaktan geçen Hacı Bayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir ile Eyüp Sedef Diş’e kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Muhtar saldırıdan yara almazken Eyüp Sedef Diş ise ağır yaralandı. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Diş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bir çok aileyi barıştırmış

Hayatını kaybeden Eyüp Sedef Diş'in sürekli insanları barışmaya gittiği ve husumetli ailelerle ilgisinin olmadığı, sadece gönüllü olarak aileleri barıştırmaya gittiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Husumeti sonlandırmaya giderken öldürüldüHusumeti sonlandırmaya giderken öldürüldüŞanlıurfa’da mahalle muhtarıyla birlikte husumetli iki aileyi barıştırmaya giden 65 yaşındaki kişi, silahla vurularak öldürüldü.
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