Yanan tanker uluslararası sularda sürükleniyor

Doğu Çin Denizi'nde hafta sonu bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan petroltankeri, uluslararası sularda sürükleniyor.
Japonya, halen alev alev yanan tankerin kendi kara sularına girdiğini duyurdu.
Japon sahil güvenlik ekipleri, geminin şu anki konumunun Amami Oshima adasının 286 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Ekiplerin tüm çabasına rağmen söndürülemeyen tankerde iki gün önce bir patlama olmuştu.
32 mürettabatıyla yanmaya başlayan İran tankerinde 136 bin petrol bulunuyordu. Bölgede bir çevre felaketinin yaşanmasından ciddi şekilde endişe ediliyor.
Kondensat isimli ultra hafif petrol taşıyan Sanchi isimli tankerde şimdiye kadar yalnızca bir kişinin cesedine ulaşılabildi.