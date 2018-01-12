12 Ocak 2018 Cuma25 R.Ahir 1439
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Dev sponsorluk anlaşması imzalandı!

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Dev sponsorluk anlaşması imzalandı!
Galatasaray ile Turkcell arasındaki iş birliği anlaşması imza töreni Ali Sami Yen Stadyumu’nda yapıldı.
Dev sponsorluk anlaşması imzalandı! Dev sponsorluk anlaşması imzalandı! Dev sponsorluk anlaşması imzalandı!

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, iş birliğindeki destek paketlerinin dışında transfer haberlerinde imza atılmadan önce haber verilecek bir paketin de olacağını açıkladı.

İş birliği anlaşmasının imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ile Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü katıldı. Anlaşmayla Galatasaray Spor Kulübü’nün dijitalleşmesinin ilk adımı olarak Turkcell, sarı-kırmızı renklere gönül verenler için takımlarına destek olabilecekleri üç özel dijital paketi satışa sunacak.

DURSUN ÖZBEK: ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN, TARAFTARLARIMIZ PAKET ALARAK DESTEK OLACAK

Turkcell ile yaptıkları iş birliğinin Galatasaray camiası için çok önemli olduğunu söyleyen Dursun Özbek, “Turkcell ile bize gelir kazandıracak, taraftarlarımızın da hayatına değer katacak bir proje yaptığımız için mutluyuz. Bu dijitalleşmeyi en hızlı şekilde yapacak güç. Çok özel hizmetler var. Şampiyonluk hedefimize giderken, taraftarlarımız paket alarak, kulübümüze destek olacak. Bu iş ortaklığı kulübümüz ve taraftarlarımızın dijital olması için adım atmış olacak. Turkcell’e teşekkür ederim. Dünya’da böyle bir örnek var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok” diye konuştu.

"200 MİLYON TL’Yİ AŞACAK BİR GELİR BEKLİYORUZ"

Turkcell ile yaptıkları proje ile bir çatı kuracaklarını ifade eden Özbek, “Bütün Galatasaray ailesi Edirne’den Hakkari’ye kadar herkes bu çatıda toplanacak. Burasını Galatasaray evi olarak düşünün. Bu çatının altına gelmek Galatasaray ile yaşamak ile aynı şey. Bu Galatasaray’ın özlediği bir şey. Kenetlenmeye ihtiyaç olan bir dönemde özlenen bir şey. Yakın olmanın yanında anonim çıkışlı bir proje. Herkesin hayatına geçirmek istediği projeler vardır. Buradaki amaç camiayı bütünleştirmek. Bu amaca giderken, projeyi Turkcell ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu proje, aynı zamanda Galatasaray’a yüksek seviyede gelir sağlayacak. 100 milyon TL’den 200 milyon TL’yi aşacak bir gelir bekliyoruz. Bu projeyi başarılı yapmak zorundayız. Galatasaray’ın bugün ihtiyaç hissettiği bir projenin başlangıcı. Sonuçta herkesin bildiği gibi, mutlu anlar paylaşıldığı zaman çok büyür. Her konuda olduğu gibi bu konuda da camiasını bir çatı altında toplamanın ilk olma sevincini yaşıyor. Gelin bu başarının ortağı olalım. Yaşasın Galatasaray” dedi.

KAAN TERZİOĞLU: BU PROJEYİ GALATASARAY İLE YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Türk insanın futbolu bir aşk olarak gördüğünü belirten Kaan Terzioğlu, “Türkiye, 2023-2053-2071 hedeflerine koşuyor. Gelecek dijital bir dünya olacak. Dijital dünyanın da yakıtı datadır. Galatasaray camiasını, ruhunu dijital ortamda buluşturulmak amaçlanıyor. Ayrıca Galatasaray için sürdürülebilir bir ekonomik değer yapmak. Bu projeyi Galatasaray gibi güzide bir kulüple yaptığımız için Turkcell adına mutluyuz. En kaliteli bilgiyi en etkin şekilde buluşturacağız. Bu proje için Galatasaray’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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