iPhone'unuz güvende mi? Apple'dan güvenlik uyarısı

Face ID, Apple Pay Cash, iOS 11.1 ve iOS 11.2 ile gelen özellikleri içeren kılavuz, mobil işletim sisteminin son sürümlerini kullananlar için pek çok kritik yönlendirme içeriyor.

Kılavuzun Face ID bölümünün bir kısmı, iPhone X'in duyurusunun yapıldığı dönemde paylaşılmış olsa da, Face ID güvenliğiyle ilgilenenler için birçok yeni detay da mevcut. Kılavuzda pek çok ipucu, CloudKit ve Siri önerileri de bulunuyor. Güncellemenin tam listesi şöyle:

iOS 11.2

- Apple Pay Cash

iOS 11.1

- Güvenlik Sertifikaları ve Programları

- Dokunmatik ID / Yüz Kimliği

- İpuçları

- CloudKit uçtan uca şifreleme

- TLS (Aktarım katmanı güvenliği)

- Apple Pay ve web üzerinden Apple Pay ile ödeme

- Siri önerileri

- iPad paylaşım