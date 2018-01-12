Abdullah Gül: Gazateciler serbest yargılanmalı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, gazetecilerin serbest bırakılmasından yana olduğunu belirtti.
"SERBEST YARGILANMALILAR"
Gül, "Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların serbest yargılanmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim." dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ'den tutuklu sanıklar Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmedip serbest bırakılmalarını istemişti.