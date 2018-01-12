Başbakan Yıldırım: Her karar üzerinden mahkemelerimizi hırpalamak doğru değil

Başbakan Yıldırım, AYM'nin Alpay ve Altan hakkındaki kararıyla ilgili,"Her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir." dedi.

Başbakan Yıldırım, AYM'nin Alpay ve Altan hakkındaki kararıyla ilgili, "Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Bu gayet doğal bir şey. Yargılamada da mahkum olan var, beraat olan var ancak her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır." dedi.

Yıldırım, "Anayasa Mahkemesinin kararını beğeniriz beğenmeyiz, bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz Anayasa Mahkemesi de bilmiyor. O bakımından doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, ittifak çalışmalarıyla ilgili, "Bir partinin listesinden değil amblem ve tüzel kişiliklerini muhafaza ile seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Yeni bir göç hareketine sebep olacaktır'

Başbakan Yıldırım,"İdlib'de saldırıların artması, orada yeni bir göç hareketine, yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacaktır." dedi.