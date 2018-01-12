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Külünk: Hala tutuklanmayan FETÖ'cüler var

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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Habertürk'te yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu programa konuk oldu. Külünk "Biz 'FETÖ'nün silahlı kanadının farkında mıyız? Suikast timlerinin farkında mıyız" diye sordu.
Külünk: Hala tutuklanmayan FETÖ'cüler var
Külünk: Hala tutuklanmayan FETÖ'cüler var Külünk: Hala tutuklanmayan FETÖ'cüler var Külünk: Hala tutuklanmayan FETÖ'cüler var

Kübra Par'ın "FETÖ'nün elebaşlarına, çelik çekirdek kadrosuna yaklaşılmadığını söylemiştiniz, hala aynı kanaatte misiniz?"sorusuna Külünk "Aynı kanaatteyim, örtülmek isteniyor" dedi. Bu yanıtın ardından Par, Külünk'ün daha önce verdiği bir röportaja değinerek "Bazı isimler var bildiğim, Türkiye'de uygun ortam olursa açıklarım' demiştiniz. Hala bildiğiniz ve açıklamadığınız isimler var mı?" diye sordu.

Külünk bu soruya şöyle yanıt verdi: "Var tabii... Vakti geldiğinde, her şey zamanında güzeldir. Açık bir şekilde konuşmak yerine verilmesi gereken adreslere söylediklerimiz vakti geldiğinde veriliyor ve gereği de yapılıyor. Her bilgi kamuoyuyla paylaşıldığı zaman doğru olur mu? Bir kısmı söylediklerimizden sonra adalet önünde hesap veriyor."

'HÂLÂ KURTARILMAK İSTENEN FETÖ'CÜLER VAR'

"Hala tutuklanmayan kurtarılmak istenen FETÖ'cüler var" diyen Metin Külünk "Siyasette de var. Siyasetin bütün kanatlarında var. AK Parti'yi teslim almak isteyen FETÖ'cüler var. AK Parti'nin verdiği bu mücadeleyi eritmek isteyen, durağanlaştırmak isteyen, elbette ki AK Parti'ye bu anlamda baskı yapmak isteyen unsurlar var. Kripto FETÖ'cülerin AK Parti'de yer almak için çaba sarf ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

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