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‘İmparatorluk’ savaşa hazırlanıyor!

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‘İmparatorluk’ savaşa hazırlanıyor!
Almanya’da aşırı sağcı oluşum ‘İmparatorluk Vatandaşları’ (Reichsbürger) askeri teşkilat kurmayı planlıyor. Güvenlik güçleri alarmda.
‘İmparatorluk’ savaşa hazırlanıyor! ‘İmparatorluk’ savaşa hazırlanıyor! ‘İmparatorluk’ savaşa hazırlanıyor!

Federal Almanya Cumhuriyeti’ni ve kurumlarını tanımayan, eski Almanya İmparatorluğu sınırlarına geri dönülmesini isteyen aşırı sağcı oluşum ‘İmparatorluk Vatandaşları’nın, ordu kurmayı planladığı bildirildi. Kendilerine imparatorluk kimliği düzenleyen grubun sayısının sanılandan çok daha yüksek olduğu kaydedildi. 

Haber dergisi Focus’un güvenlik birimlerine dayanarak verdiği habere göre farklı eyaletlerden İmparatorluk Vatandaşları bir araya gelerek, askeri teşkilat kurmayı görüştü. Güvenlik birimleri ve istihbarat gelişmelerden endişeli. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi Focus’a, “Bunlar gelecekte bir gün için hazırlık yapıyorlar” dedi. Güvenlik yetkilisi, ‘gelecekte bir gün’le neyin kastedildiği konusunda bilgi veremedi.

SAYILARI 1 YILDA YÜZDE 50 ARTTI

Alman güvenlik birimleri tek tek imparatorluk vatandaşları ve gruplarının şimdi birleşerek, güçlü bir örgütlenmeye gitmesinden korkuyor. Ayrıca İmparatorluk Vatandaşları çok sayıda ruhsatlı ve ruhsatsız silah sahibi. Bini aşkın İmparatorluk Vatandaşının silah ruhsatı var. Derginin güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre İmparatorluk Vatandaşlarının sayısı bir yıl içinde yüzde 50 civarında artış gösterdi ve 15 bin 600 üyeye ulaştı. Alman güvenlik birimleri 2017 başında İmparatorluk Vatandaşı sayısını 10 bin civarında tahmin ediyordu.

BAVYERA’DA ÇOK GÜÇLÜLER

Grubun en güçlü olduğu eyalet Bavyera Eyaleti. Bavyera’daki İmparatorluk Vatandaşı sayısı 3 bin 500 civarında tahmin ediliyor. Bavyera’yı 2 bin 500 ile Baden Württemberg, 2 bin 200 ile Kuzey Ren Vestfalya, bin 400 ile Aşağı Saksonya, bin 300 ile Saksonya takip ediyor.

2016 yılında Bavyera’da İmparator Vatandaşı bir kişinin evine polis baskın yapmak istemiş ve evden açılan ateş sonucu bir polis hayatını kaybetmişti.

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