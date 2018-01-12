12 Ocak 2018 Cuma25 R.Ahir 1439
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Kalp krizi camide yakaladı

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Kalp krizi camide yakaladı
Gümüşhane'de bulunan Lütfi Doğan Camisi'nde Cuma saatinde ezan okunurken bir vatandaş kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi camide yakaladı Kalp krizi camide yakaladı Kalp krizi camide yakaladı

Gümüşhane kent merkezindeki Lütfi Doğan Camisi'nde Cuma saatinde ezan okunurken kalp krizi geçiren vatandaşa arka safta bulunan doktor müdahale etti. Üç kez kalbi duran şahıs yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Valiliği'nde 30 yılı aşkın süre Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan ve şehrin sevilen isimlerinden olan Ataman Daltaban (79), her zamanki gibi Cuma namazına Lütfi Doğan Camisi'ne gitti. Camide saf tutarak vaktin gelmesini bekleyen Daltaban, ezan okunduğu sırada yere yığıldı. Tam arkasındaki safta bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan Daltaban’ın kalbinin durduğu anlaşıldı.
 

Kalp masajı yapılmasının ardından camiye gelen 112 ekipleri yaşlı adamı ambulansa aldı. Tekrar kalbi duran şahsa müdahale eden 112 ekipleri Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Burada kalbi üçüncü kez duran Daltaban’ın kalbi yapılan müdahalelerin ardından yeniden çalıştırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım tedavisi için Trabzon’da uygun bir hastaneye sevk edilecek Daltaban’ın durumu ciddiyetini koruyor. Daltaban’ın kalbinde pil olduğu öğrenildi.

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