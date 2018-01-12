TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 2017'de terör örgütü PKK/KCK'ya mensup 3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, "FETÖ/PDY ile mücadelede bugüne kadar 9.236 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 5.399 personel tutukludur. Bu kapsamda yürütülen mücadele, kararlılıkla ve diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde devam etmektedir"

7 BİN 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

- 2017'de terör örgütü PKK/KCK'ya mensup 3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi.

LİDER KADROSUNDAN 46 TERÖRİST

- Terör örgütü PKK'nın lider kadrosundan 46 teröristin etkisiz hale getirildi.

- 2017'de 399 hava harekatı düzenlendi.

439 BİN 195 KİŞİ SINIRDA YAKALANDI

- 2017 yılında teröristlerce kullanılan bin 958 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği, hudut güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 439 bin 195 kişinin yakalandı.

54 TON ESRAR UYUŞTURUCU MADDE

- 2017 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 54 ton toz/kubar esrar ve uyuşturucu madde, 4 milyon 734 bin 27 kök kenevir, 26 bin 483 adet hap ele geçirildi