Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’da bulunan Hz Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanının gelişiyle cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Namazın kılınmasının ardından araç konvoyuyla camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük binasına gitmek üzere yola çıktı.
12 Ocak 2018 Cuma25 R.Ahir 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı
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