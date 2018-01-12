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Teknolojide en büyük ikinci halk arz

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Teknolojide en büyük ikinci halk arz
500 milyondan fazla kullanıcısı olan Dropbox'ın gizlice halka arz başvurusunda bulunmasının ardından yılın ilk yarısında New York Borsası'na girmesi bekleniyor.
Teknolojide en büyük ikinci halk arz Teknolojide en büyük ikinci halk arz Teknolojide en büyük ikinci halk arz

Snap'in hayal kırıklığı yaratan halka arzının ardından gerçekleşecek en büyük teknoloji halka arzı olacak.

Bulut depolama şirketi Dropbox, 2014 yılında tamamladığı son yatırım turunda 10 milyar dolar değere ulaşmıştı. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına göre, şirket bu hafta herhangi bir kamuoyu açıklaması olmaksızın halka arz başvurusunda bulundu.

EN BÜYÜK TEKNOLOJİ HALKA ARZI

500 milyondan fazla kullanıcısı olan Dropbox'ın bu hamlesi, geçtiğimiz yıl Snapchat'in çatı şirketi Snap'in hayal kırıklığı yaratan halka arzının ardından gerçekleşecek en büyük teknoloji halka arzı olacak.

200 BİN KULLANICI VAR

Dropbox'ın kurumsal çözümlerini sunduğu ücretli ürünü Dropbox Business'ın ise 200.000 kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Bir diğer teknoloji devi Uber'in ise 2019 yılına halka arz edilmeyeceği söyleniyor.

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