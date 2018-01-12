En çok Fenerbahçe etkilendi

Türkiye liginde pek çok futbolcunun özellikleri güncellendi! İşte sevilen oyunun yeni kadrolarına ilişkin son durum...

EA'nin her hafta yayınladığı kadro güncellemeleri, devre arası tatiliyle birlikte biraz hız kesmişti ki yeni güncelleme ile mevcut transferler takımlarına katıldı ve yüzlerce futbolcunun özellikleri elden geçirildi.

Bu sabaha karşı aktif olan kadro güncellemesiyle birlikte üç büyükler arasında en çok Fenerbahçe'de değişiklik yapıldı. Mehmet Topal, Skrtel, Valbuena ve Giuliano'nun özellikleri geliştirilirken, Dirar'da düşüş yaşandı. Mehmet Ekici'ye yeniden "Sakatlığa Yatkınlık" özelliği eklendi.

Fatih Terim'in gelişiyle birlikte Galatasaray'da Selçuk İnan'ın Oyun Görüşü, Pozisyon Alma, Şut Gücü, Orta Açma ve Uzun Pas özellikleri gelişirken, Beşiktaş'ta ise temsilcimiz Cenk Tosun, Everton'ın kadrosuna dahil edildi.

Türkiye liginde, yapılan kadro güncellemesinden etkilenen diğer takımlar Trabzonspor, Antalyaspor, Bursaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Göztepe, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa SK, Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor.