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İdlib'de savaş şiddetleniyor! Ağır bombardıman

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Türkiye, Rusya ve İran'ın garantör olduğu bölgede rejim yeni saldırılar düzenledi, İdlib'in güneyindeki El Habit kasabası vuruldu.
İdlib'de savaş şiddetleniyor! Ağır bombardıman
İdlib'de savaş şiddetleniyor! Ağır bombardıman İdlib'de savaş şiddetleniyor! Ağır bombardıman İdlib'de savaş şiddetleniyor! Ağır bombardıman

Aktivistler bir okul ve mescitin hedef alındığı saldırılarda can kayıpları olduğunu bildiriyor. 

Türkiye, Rusya ve İran'ın ateşkes bölgesi ilan ettiği Suriye İdlib'de Şam rejimi ve müttefiklerinin başlattığı saldırılar, kentin güneydoğusu ve güneyinde sürüyor.

Rejime ait savaş uçakları, Hama ve İdlib arasında yer alan El Habit'i bombardımana tuttu. Aktivistler, kasabadaki mescit ve okulun vurulduğu saldırılarda can kayıplarının olduğunu bildiriyor. 

 

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, okulun alev aldığı ve Beyaz Baretliler adlı gönüllüler grubunun yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Bölgede şiddetli çatışmalara sahne olan yer ise, Ebu Zuhur askeri havaalanı çevresi. Rejim güçlerinin günlerdir muhaliflerden almak için uğraştığı havaalanı etrafında silah sesleri kesilmiyor. Aktivist gruplar askeri havaalanı çevresindeki üç köyün ordu kontrolüne geçtiğini aktarıyor.

Muhalifler, Hama'nın kuzeyinde Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını düşürdü.

Şam rejiminin muhalifleri İdlib'den silmek üzere saldırıya geçmesi ve Rusya'nın kullandığı Hmeymim üssündeki uçaklara insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, Suriye'de bir anda gerilimi artırdı.

Rus yönetimi, fotoğraflarını yayınladığı insansız hava araçlarının kaynağını bulmaya çalışıyor. Suçlanan ülke Ukrayna, Moskova'nın açıklamalarını reddetti.

Ilımlı muhalefete yapılan saldırılardan rahatsızlığını en yetkili ağızlardan Rusya ve İran'a ileten Türkiye ise, ateşkes sürecindeki ortaklarından Beşar Esad'ı durdurmasını istiyor.

GÖÇ DALGASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ankara, saldırılar sürerse muhaliflerin elindeki en büyük kent olan İdlib'den Türkiye'ye bir toplu göç dalgasının başlayabileceği uyarısını da yapıyor. Bugün konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İdlib'de saldırıların artması, orada yeni bir göç hareketine, yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacaktır" dedi.

Türk Kızılayı, İdlib kırsalında kurduğu çadır kente yeni yardımlar gönderdi. 200 çadır taşıyan iki TIR Suriye'ye gitti.

Suriye'deki iç savaş, 15 Temmuz 2018'de yedinci yılını dolduracak. Bugüne kadar yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği iç savaşta geçen yıl nispeten çatışmalar azaldı. Türkiye, Rusya ve İran'ın başlattığı süreçte Astana'daki zirvelerde Ankara muhaliflerin, Tahran ve Moskova ise rejimin garantörü oldu.

Halihazırda İdlib'in yanı sıra başkent yakınlarındaki Doğu Guta, Hama ve Humus arasındaki Rastan çevresi, güneydeki Kuneytra ateşkes bölgesi.

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