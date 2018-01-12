Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
13 Ocak 2018 Cumartesi25 R.Ahir 1439
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
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