Özdil'den Sözcü'ye çok sert Gökçek tepkisi

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk basına konuşmayan Melih Gökçek ile konuşmuş, gazete de bu söyleşiyi manşetine taşımıştı. Gökçek o söyleşide Sözcü gazetesinde yazmak istedigini belirtmiş bu da günün konularından biri olmuştu.



Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hem o habere hem Gökçek'e çok sert tepki gösterdi. Özdil “Parsel parsel köşeler..." başlığını taşıyan yazısında gazetesinin yazı işlerine sert sözlerle yüklendi.



İşte Özdil'in bugünkü yazısının ilgili bölümü



E dün bakıyorum…



Melih Gökçek bizim gazeteye manşet olmuş.



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Sözcü gazetesine yazar olmak istediğini söylüyor.



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“İktidar şımarıklığıyla namuslu gazeteciler aleyhinde şunları şunları yaptım, Sözcü'ye şöyle şöyle saldırdım, özeleştiri yapıyorum, bunları yapmamalıydım” dese, amenna… Öyle demiyor. Tam tersine, “Sözcü'de yazarsam farklı görüşler olmuş olur” diyerek, Sözcü'nün at gözlüğüyle yayın yaptığını, farklı görüşlere yer vermediğini söylüyor.



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Bizim gazete de Melih Gökçek'i manşet yaptığı için övünüyor.



“Akp'nin dışladığı Melih Gökçek yaşadıklarını Sözcü'ye anlattı, Sözcü işte bunun için var” filan diyor.



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Bravo hakikaten.



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Benim bildiğim Sözcü, Akp yüzünden kovulanların gazetesiydi.



Akp'den kovulanların gazetesi değildi.



Demek yanılmışız.



Yazıişlerini tebrik ederim.



Köşeleri parsel parsel satıp, köşeyi dönersiniz gari.