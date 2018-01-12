Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye için yaptığı son seyahat uyarısıyla ilgili olarak, "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.
13 Ocak 2018 Cumartesi25 R.Ahir 1439
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Ankara'dan ABD'nin uyarısına cevap
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