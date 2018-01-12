Hollanda ekibi Feyenoord, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Robin van Persie ile her konuda anlaştı.
Resmi imzaların kısa bir süre içinde atılması bekleniyor.
13 Ocak 2018 Cumartesi25 R.Ahir 1439
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Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor
Hollanda ekibi Feyenoord, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Robin van Persie ile her konuda anlaştı.
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