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Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor

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Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor
Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Van Persie, Feyenoord'a transfer oldu.
Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor

Hollanda ekibi Feyenoord, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Robin van Persie ile her konuda anlaştı.

Resmi imzaların kısa bir süre içinde atılması bekleniyor.

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