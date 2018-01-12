Müftünün kıydığı ilk resmi nikah

Büşra Şahin ile Serdar Kocabey'in Bayburt Müftülüğü Çok Amaçlı Toplantı Salonu'ndaki nikah töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Müftü Aksoy, evlenmenin İslamiyet'teki yerini ayet ve hadisler eşliğinde kısaca anlattı. Aksoy, şahitler ile solondakiler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyup "evet" yanıtını aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalattı.

Daha sonra aile cüzdanını nikahı kıyılan çifte uzatan Aksoy, cüzdanı çifte birlikte tutturdu.

Nikah töreninin ardından gazetecilere bir değerlendirme yapan Serdar Kocabey, nikahı müftünün kıymasını eşi Büşra ile birlikte aldıkları ortak bir karar olduğunu ifade ederek, "Böyle bir imkan olduğu için bizde bunu değerlendirmek istedik. Dini bir vecibe olması açısından daha uğurlu ve huzurlu gelir diye düşündük. İnşallah bundan sonra bu nikahlar daha çok tercih edilen bir şey olur." diye konuştu.

"ÇOK SAYIDA TALEP GELİYOR"

Düzenlemenin ardından kendilerine çok sayıda talebin gelmeye başladığını bildiren Aksoy ise "Nikah için bize müracaatta bulunan kişilerin önce evlenmelerine dini yönden bir engel var mı? yok mu? bu yönünü araştırıyoruz. Örneğin 'süt kardeşliği' meselesi var. Dinimizde süt kardeşlerin evlenmesi de haramdır. Biz önce nikahı kıyılacak kişilerin kendi beyanlarına başvuruyoruz ve daha sonrada bu durumu annelerine, babalarına, yaşıyorsa dedelerine, babaannelerine bu durumu sormalarını istiyoruz" dedi.

"DETAYLI ARAŞTIRIYORUZ"

Aksoy, daha sonra evlenmeye dinen bir mani yoksa diğer resmi belgeleri tamamlamalarını istedikleri çifte nikah kıydıklarını vurgulayarak, "Daha sonra çifte gün veriyoruz. Yakınlarıyla birlikte müftülüğümüzün toplantı salonuna geliyorlar ve biz önce Kur'an-ı Kerim okutuyoruz. Çünkü böyle hayırlı bir yuva kurarken Kur'an ile başlasın istiyoruz. Daha sonra resmi nikahı kıyarak töreni sonlandırıyoruz" ifadesini kullandı.