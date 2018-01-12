Pektemek başladı, Negredo bitirdi

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Arnavut ekibi Skenderbeu ile karşılaştı. Tam 5 golün atıldığı maçta Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 52. dakikalarda Mustafa Pektemek ve 63. dakikada Alvaro Negredo kaydetti. Konuk takımın golleri ise 16. dakikada Ali Sowe ve 90. dakikada Sabien Lilaj'den geldi.
Beşiktaş: 3 - Skenderbeu: 2
Stat: Gloria Spor Merkezi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, İlker Takpak
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 78 Fatih Aksoy), Mitrovic (Dk. 46 Medel), Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan (Dk. 46 Talisca), Oğuzhan Özyakup (Dk. 60 Hutchinson), Babel (Dk. 46 Negredo), Lens (Dk. 60 Quaresma), Mustafa Pektemek (Dk. 67 Adriano)
Skenderbeu: Shehi, Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici (Dk. 82 Aliti), Osmani (Dk. 62 Demte), Lilaj, Muzaka (Dk. 78 Dita), Gavazaj, Adeniyi (Dk. 72 Sahiti), Sowe (Dk. 80 Krasniqi)
Goller: Dk. 15 ve 52 Mustafa Pektemek, Dk. 63 Negredo (Beşiktaş), Dk. 16 Sowe, Dk. 90 Lilaj (Penaltıdan) (Skenderbeu)