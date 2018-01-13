Real Madrid'in çılgın transfer planı!

Geçen sezon harikalar yaratan ve sezonu 5 kupa ile tamamlayan Real Madrid, bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor. La Liga'da lider Barcelona'nın 16 puan gerisine düşen Real Madrid, transferde astronomik harcamalar yapmaya karar verdi.



İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre Real Madrid, 'çılgın transferler' için tam 400 milyon Euro ayırdı. Real Madrid'in transfer listesinin ilk sırasında ise sezon başında Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar var.

EĞER NEYMAR OLMAZSA...

Real Madrid'in transfer listesinde ise sadece Neymar yer almıyor. Real'in Neymar transferi için PSG Başkanı Al Khelaifi'yi ikna edememesi halinde Harry Kane, Eden Hazard veya Timo Werner'den birisini transfer edeceği kaydedildi.

FRANSIZLAR 500 MİLYON EURO DEDİ

Öte yandan Fransız Le10 Sport da, Manchester United ve Real Madrid'in 500 milyon euroluk dev bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlandığını yazdı.