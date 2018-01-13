13 Ocak 2018 Cumartesi26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:43Akşam 18:04Yatsı 19:30
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

İsyan ettiler! Halk PKK'ya karşı ayaklandı

»
Halep’e bağlı Münbiç ilçesinde halk ayaklandı. ABD-PKK ittifakının 2016 yılı Haziran ayında işgal ettiği Halep’e bağlı Münbiç ilçesinde binlerce sivil sokaklara döküldü.
İsyan ettiler! Halk PKK'ya karşı ayaklandı
İsyan ettiler! Halk PKK'ya karşı ayaklandı İsyan ettiler! Halk PKK'ya karşı ayaklandı İsyan ettiler! Halk PKK'ya karşı ayaklandı

Kabir Eymo bölgesinde El Bubenna aşiretine mensup 2 sivilin PKK tarafından işkence edilerek öldürülmesi sonrası bölge genelinde gösteriler başladı.

İlçe merkezi ile eşzamanlı olarak hareketlenen Münbiç kırsalından yüzlerce araçlık konvoy akşam saatlerinde Münbiç'e yöneldi. 

Sokaklara dökülen kalabalıklar PKK ile birlikte ABD’yi de lanetleyen sloganlar atıyor. Münbiç'te konuşlu PKK militanları gösteri yapan kitlelere silah sıkarak dağıtmak istedi.

ABD ASKERLERİ KAÇTI

Bazı göstericilerin yaralandığı olaylar bölge geneline yayılarak büyüyor. Münbiç Kültür Merkezi'nin karagaha çeviren ABD'li askerler yaşanan olaylardan sonra karargahlarını boşaltarak şehir dışına kaçtı.

Bölge kaynakları, şehir genelinde 35 ABD askerinin bulunduğu ve şehirde tansiyonun yükselmesi ile birlikte akşam saatlerinde 4 araçlık ABD konvoyunun Münbiç dışına çekildiğini belirtti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB tarafından son günlerde sözü edilen 'imtiyazlı ortaklık' ifadelerine tepki gösterdi.
Hakim ve savcılar için skandal sözler!Hakim ve savcılar için skandal sözler!CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Taşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçilerin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, şimdi inceleme süreci başladı.
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!İstanbul'da 25 yıldır evli olan olan kadın, eşinin harçlık taleplerini geri çevirdiğini belirterek boşanma davası açtı.
Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiBakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiSağlık Bakanı Ahmet Demircan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini açıkladı
  • Profesör, termik santral kuracak şirketi cezadan kurtarmış13 Ocak 2018 Cumartesi 14:20
  • Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız!13 Ocak 2018 Cumartesi 14:12
  • HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor13 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
  • Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
  • 24 Saatte Terfi Etmişti, istifa haberi geldi13 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
  • Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var13 Ocak 2018 Cumartesi 13:38
  • Böyle aşağıladı! "Şehit olacaksın gazıyla..."13 Ocak 2018 Cumartesi 13:31
  • ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:20
  • 51 ilimizi yakından ilgilendiriyor! Yerel sistem de değişiyor13 Ocak 2018 Cumartesi 12:40
  • YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi13 Ocak 2018 Cumartesi 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri