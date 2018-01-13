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ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi!

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ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki yerleşimleri ziyaret etti.
ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi!
ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi! ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi! ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi!

Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti dün PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü.

Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti.

Heyet daha sonra Aynularab'a (Kobani) geçerek, PYD/PKK'nın paravan örgütü SDG'nin sözde genel komutanı Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile toplantı yaptı.

ABD heyeti, terör örgütünün Rakka'nın yönetimini sivillerdeymiş gibi göstermek amacıyla kurduğu Rakka meclisi üyeleriyle de bir araya gelerek, harabeye dönen kentin yeniden inşasını görüştü.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun süredir silahlı eylemleri yönetiyor. Amerikalı yetkililer saha operasyonlarını, büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor.

Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, AA'ya yaptığı açıklamada, "Cilo ile ABD yönetimi arasında tam bir koordinasyon olduğunu" söylemişti.

Martin, ABD'yi Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Astana toplantılarında temsil eden Amerikan heyetinide yer almış ancak son toplantıya katılmamıştı.

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