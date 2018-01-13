24 Saatte Terfi Etmişti, istifa haberi geldi

Çankırı Valisi , öğretmen olan eşini bir okulda 24 saat müdürlük yaptıktan sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atamıştı.Tepkilere dayanamadı

Devletin, milletin ve hükümetin huzuru içi istifa kararı aldığını ifade eden Aktaş, "Yani benim burada kalışım hiçbir açıdan avantaj değil. Sadece bir vali eşi olarak benim bir yerde çalışmam gerekiyordu. 15 senedir idarecilik yapmış birisi olarak, sıkça yer değiştirmiş birisi olarak sınıf almaya cesaret edemezdim. Çünkü ben 15 senedir idarecilik yapıyorum ve 15 sene idarecilik yapan insan sınıfa girerse performansı düşer. O sene hiç değilse düşer. Zaten sık sık yer değiştirdiğimiz için ben bunu göze almadım" diye konuştu

"Şu anda kimsenin istemediği Milli Eğitimde özel büroda görevlendirildim" diyen Aktaş, "Özel büroda tercih edilmeyen bir görev var. Mesleğimde 25 yılımı doldurdum. Yaştan dolayı emekli olamıyorum. Belki maaş olmadan emekli de olabilirim, kesin kararımı vermedim" ifadelerini kullandı.



Dün Çankırı Valisi Aktaş'ın eşini il milli eğitim müdür yardımcısı olarak atadığı haberi basına yanmıştı

Aktaş’ın Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokulu’na geldi.

Kısa süre sonra başka bir okula müdür olarak atanan Aktaş bir gün çalıştıktan sonra Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

'Okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik'

Vali Aktaş'ın atamayla ilgili olarak yaptığı açıklama şekildeydi:

“Çankırı’ya geldiğimizde bir okula görevlendirmeyle ataması yapıldı. Vali eşi olduğu için okulda görev yapması doğru değil diye düşündüm. Meslektaşları ve çalışanlar ‘vali eşi geldi’ düşüncesiyle tedirgin oldular. Eşim akşam eve geldiğinde tedirginliği anlattı. Devam etmek istemesine rağmen, ‘Sakın orada devam etme. Seni oradan alacağım’ dedim. Okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik. Eşime haksızlık yapıyorlar.”

'Bu görevi hak edecek bir insanım'

Seval Aktaş ise “Çocuklarla iç içe olmak istediğim için o okulu istemiştim ancak arkadaşlarımın tedirginliği beni yordu. Bir gün kalıp çalışamadığım için o okulu şimdi kendime kardeş okul yaptım. 25 yıldır bu işe emek verdim. MEB’in her kademesinde çalıştım, idarecilik yaptım. Yeterli ve donanımlı bir insanım. Bu görevi hak edecek bir insanım. Hiçbir zaman eşimin makamını kullanmadım” demişti.