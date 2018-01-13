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Viagra'yı fazla kaçırdı! Havalimanını birbirine kattı

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Viagra'yı fazla kaçırdı! Havalimanını birbirine kattı
Tayland'da bir turist cinsel gücü artırıcı ilacı fazla kaçırınca çırılçıplak sağa sola koşturmaya başladı. Görevliler sakinleştirdi.
Viagra'yı fazla kaçırdı! Havalimanını birbirine kattı Viagra'yı fazla kaçırdı! Havalimanını birbirine kattı Viagra'yı fazla kaçırdı! Havalimanını birbirine kattı

Tayland havalimanında 27 yaşındaki Steve Cho, aldığı sayısız Viagra'nın verdiği etkiyle havalimanında çırılçıplak sağa sola koşturmaya, herkese anlamsızca bağırmaya başladı. Ayrıca tutarsız bir şekilde haykıran adam dükkanlardaki eşyalara zarar verdi. Sonrasında ise yanından geçenlere dışkısını savurmaya başladı.

Bir görgü tanığı 28 yaşındaki Wannee Ming, 'şimdiye kadar gördüğü en korkunç ve en mide bulandırıcı şey olduğunu' söyledi. Genç kadın, Steve'in birine saldırabileceğini düşünerek havalimanından uzaklaştığını belirtti ve şunları söyledi:

'Havalimanı görevlileri onu sakinleştirmeye çalıştı. Onunla konuşmaya çalışıyorlardı ama herkesi görmezden geldi. Çok kötüydü. Görevliler kontrol edebilmek için ellerinden geleni yaptılar."

Havaalanı personeliyle birlikte 6 güvenlik görevlisi turisti kontrol altına alıp tutukladı.

Steve Chao, kendine geldiğinde ise çok fazla Viagra kullandığını ve kendini kaybettiğini itiraf etti.

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