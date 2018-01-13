13 Ocak 2018 Cumartesi26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:43Akşam 18:04Yatsı 19:30
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi'

»
Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi'
İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi.
Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi' Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi' Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi'

İsrail Ordusu’na bağlı birlikler, Batı Şeria’daki Nablus kentinde, iki gün önce, bir Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü saldırıdan sorumlu tuttuğu Filistinlileri yakalamak amacıyla baskılarını artırırken, belirlenemeyen kaynaklar, İsrail tarafından saldırı planlamakla suçlanan bazı Hamas liderlerinin isimlerini içeren bir liste yayınladı

Bunun üzerine, İsrail Ziraat Bakanı Auri Ariel, Hükümetten Gazze’deki Filistinli liderlere yönelik bir dizi suikast gerçekleştirmesini talep etti.

Parlamentoda, Yahudi Evi Partisi’ni temsil eden, aşırı sağcı ve aynı zamanda yasadışı Yahudi yerleşimci olan Bakan Ariel, dün, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, ''Ordu'nun Gazze'ye saldırılar düzenleyerek bozguncuları öldürmesinin vakti geldi'' dedi.

''ARTIK ÖLDÜRME VAKTİ GELDİ''

İsrail Ordusu’nun Gazze’ye yönelik düzenlediği bombardımanların, Gazze'den İsrail'e düzenlenen saldırıların cevabı olduğunu söyleyen Ariel, açıklamasında, ''Aylardır ordu tarafından düzenlenen bombardımanlarda bir Filistinli bozguncu terörist bile ölmedi. Yaralanan da yok. Ordu ne tür silahlar kullanıyor? Ateş ve duman görüyoruz ancak bir kişi bile yaralanmıyor. Artık bombardımanların bozguncuları öldürmesinin vakti geldi'' diyerek, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'a ''saldırı düzenleyen Filistinlilerin ailerini kovarak evlerini yıkma'' çağrısı yaptı.

HAMAS LİDERLERİNİN LİSTESİNİ YAYINLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’ya yakınlığıyla bilinen Yesrail Heyum gazetesi, Hamas liderlerinin isimlerinin yer aldığı bir liste yayınlayarak, listede adı geçen liderleri, ''İsrail'e karşı silahlı mücadele hattını yeniden oluşturmaya çalışmakla'' suçlamıştı. Gazete, edindiği bilgileri, Filistin Hükümeti’ne bağlı güvenlik birimlerine dayandırmıştı.

Gazetede yayınlanan haberde, şu ifadeler kullanıldı;

''Filistin Hükümeti'ne bağlı güvenlik güçleri, Yahuda ve Samarra'da (Batı Şeria) ikinci intifada sonrası Hükümeti, Filistin otoritesiyle yardımlaşarak uyguladığı suikast stratejisiyle çökertilen terör yapılanmasının altyapısını yeniden oluşturmaya çalışan üst düzey Hamas liderlerinin isimlerini ortaya çıkardı. Bununla birlikte, Şalit takasıyla aralarında Hamas Siyasi Büro Şefi Yardımcısı Salih el-Aruri'nin de üst düzey Hamas liderlerinin serbest bırakılmasıyla, örgüt bölgedeki altyapısını yeniden oluşturma çabalarını artırdı. Başlangıçta, örgütün Batı Şeria ekibini Şalit takasıyla Gazze’ye sürülen Mazen Fukaha yönetiyordu. Fukaha’nın İsrail tarafından öldürülmesinden ardından, dış basının haberlerine göre, Hamas, yeni saldırılar gerçekleştirmek için bütün gücünü kullanmaya başladı. Örgüt, bu amaçla, Batı Şeria'daki ekibinde büyük değişiklikler gerçekleştirerek, ekibin başına Salih el-Aruri'ye yakın Mahir Abid'i getirdi. Birkaç ay önceye kadar Hamas’ın gönüllü militan toplama biriminde kilit rol oynayan ve Aruri ile birlikte Katar’da bulunan Abid, bugün artık Beyrut’ta Aruri ve Hamas'ın sürgündeki diğer üst düzey liderleriyle birlikte örgüte yeni bir merkez kuruyor.''

Yesrail Heyum tarafından yayınlanan haberde verilen bilgiler, İsrail İç İstihbarat Birimi (ŞABAK) tarafından yayınlanan ve Batı Şeria’daki son saldırılardan Fetih Hareketi’ne bağlı el-Aksa Şehitleri Tugayı elemanlarını sorumlu tutan raporla çelişiyor.

NABLUS'TAKİ OPERASYONLAR GÜN BOYU SÜRDÜ

İsrail ordusuna bağlı birlikler, dün, gün boyu Nablus’un giriş ve çıkışında kontrol uygulamalarını sürdürerek ve Batı Şeria’nın birçok yerinde askeri kontrol noktaları kurdu. Önceki gece, Batı Şeria’da kurulan ‘Savaş Odası’nda gece boyu çalışmalarını sürdüren İsrail ordu birlikleri, özel güvenlik güçleriyle birlikte, son saldırıların sorumlularını yakalamak amacıyla Nablus çevresindeki köyleri kuşatma altına aldı. Dün sabah ise İsrail Genelkurmay Başkanı Ghadi İzankut, operasyonların sürdüğü bölgeye ulaşarak bir takım incelemelerde bulundu. İzankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelikli işimiz yeni bir saldırıyı engellemeye paralel olarak bölgedeki terör hücresini yerini tespit etmek ve teröristleri yakalamaktır” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Esed'in askerlerinin son 'marifeti' pes dedirtti!Esed'in askerlerinin son 'marifeti' pes dedirtti!Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı askerlerin Doğu Guta'daki Hristiyanlara ait mezarlığı yağmaladığı bildirildi.
İran'dan flaş 'ABD' açıklaması: Çizgiyi aştılar...İran'dan flaş 'ABD' açıklaması: Çizgiyi aştılar...ABD'nin İran'daki yargı erki başkanını ambargo listesine eklemesine tepki gösteren İran, misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu.
Olaylar üzerine Rusya'dan kritik 'S-400' hamlesi!Olaylar üzerine Rusya'dan kritik 'S-400' hamlesi!Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’ın hava sahasını korumak için Sivastopol’de bugün bir S-400 füze savunma sisteminin daha konuşlandırılacağını açıkladı.
Durum çok ciddi! Katil Esed İdlib'de 400 bin insanı..Durum çok ciddi! Katil Esed İdlib'de 400 bin insanı..Şam’ın doğusundaki Guta bölgesinde 400 bin sivil sıkışmış durumda.
Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi'Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi'İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi.
O sözleri dünyayı ayağa kaldırdı!O sözleri dünyayı ayağa kaldırdı!ABD Başkanı Trump’ın göçmenlerle ilgili bir toplantıda Afrika ve Haiti ile El Salvador gibi Latin Amerika ülkelerini '... çukuru' diye nitelediği iddiası tepki çekti.
  • 11 yaşındaki başörtülü kıza makaslı saldırı13 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
  • 'Soçi' kararı İstanbul’da verilecek13 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
  • Almanya'dan küstah Türkiye tehdidi!13 Ocak 2018 Cumartesi 11:00
  • Türkiye'ye karşı aşiret oyunu! Organize oldular13 Ocak 2018 Cumartesi 10:30
  • Rusya ile ABD Türkiye'ye karşı anlaştı!13 Ocak 2018 Cumartesi 10:21
  • Barzani'nin son umudu Papa oldu! Şimdi de Vatikan'a koştu13 Ocak 2018 Cumartesi 10:00
  • Nikki Haley'den İran açıklaması13 Ocak 2018 Cumartesi 09:50
  • Ortadoğu’nun çıbanbaşı şimdi de onun için devrede13 Ocak 2018 Cumartesi 09:44
  • ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı13 Ocak 2018 Cumartesi 09:30
  • Almanya'dan İsrail'e Kudüs tepkisi13 Ocak 2018 Cumartesi 09:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri