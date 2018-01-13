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ALO 181'e 'Eşim çok konuşuyor' şikayeti

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ALO 181'e 'Eşim çok konuşuyor' şikayeti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "ALO 181" çağrı merkezi, geçen yıl 416 bin 417 vatandaşın talep, beklenti ve şikayetlerini çözüme kavuşturdu.
ALO 181'e 'Eşim çok konuşuyor' şikayeti ALO 181'e 'Eşim çok konuşuyor' şikayeti ALO 181'e 'Eşim çok konuşuyor' şikayeti

Çağrı merkezi çevre sorunlarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra "martı gürültüsü" ve "eşinin çok konuşmasından" şikayetçi vatandaşların da gülümseten çağrılarına yanıt verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, çevresel sorunlar, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro uygulamalarına yönelik 2013'ten bu yana çözüm odaklı hizmet sunan Bakanlığın çağrı merkezi "ALO 181" hattıyla binlerce vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.

Bu kapsamda çağrı merkezince 2017 içerisinde 416 bin 417 kişinin ihbar, şikayet, bilgi istekleri, soru ve sorunları dinlenerek sonuçlandırıldı.

Vatandaşlardan gelen aramaları kayıt altına alarak, illerdeki ilgili kuruluşlara iletmesiyle bir köprü vazifesi de gören çağrı merkezi sırasıyla en fazla İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Antalya'dan yapılan aramaları yanıtladı.

Çağrı merkezince 283 bin 969 çağrı ile en çok "tapu ve kadastro" konularında gelen çağrılar sonuçlandırırken, bu çağrıların yüzde 66'sını Tapu Kadastro Müdürlüklerinde alım satım işlemleri için randevu talebi, yüzde 33'ünü bilgi, yüzde 1'ini de ihbar ve şikayet çağrıları oluşturdu.

Ayrıca 27 bin 827 "kentsel dönüşüm" çağrısı cevaplanırken, bu kapsamda verilen kredi-faiz destekleri, kira yardımları, riskli alan ve riskli yapılara ilişkin konular da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Bu konudaki aramaların yüzde 71'i bilgi, yüzde 23'ü randevu, yüzde 5'i şikayet ve yüzde 1'i de ihbar bildirimi oldu.

"Martılar gürültü yapıyor" 

"Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)" ve "çevre yönetimi" başlıklarında ise 89 bin 66 vatandaşa kayıt açılırken, hava, su, toprak, gürültü, koku ve atık konulu çağrılar arasında "gürültü" şikayeti başı çekti.

Gelen çevre sorunlarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra 2017'de ilginç ve gülümseten çağrılara da yanıt verildi.

Buna göre, İzmir'den arayan bir vatandaşın "martıların gürültü yaptığını" söyleyip, gürültü şikayeti adı altında kayıt alınmasını istemesi ve bir kişinin de "eşinin çok konuştuğundan, bağırarak komşularını ve mahalleyi rahatsız ettiğinden" şikayetçi olması 2017'nin gülümseten çağrılarından oldu.

10 milyon 533 bin lira ceza kesildi

Öte yandan, çağrı merkezine yapılan aramalar sonucunda vatandaşlara talepleri doğrultusunda telefon, sms ve e-posta yoluyla bilgilendirme de yapılıyor. Buna göre 2017'de 24 bin 846 başvuru sahibine, istekleri doğrultusunda telefon yoluyla dönüş sağlandı.

Vatandaşlardan gelen çevre şikayetleri sonucunda gerçekleştirilen denetimlerde ise çevreye zarar verdiği tespit edilen işletmelere toplam 10 milyon 533 bin 13 lira idari para cezası uygulandı.

Vatandaşlar, çevre sorunlarını önlemek adına yapabilecekleri konulara ilişkin de ALO 181'e danıştı. Bu çerçevede "çevre kirliliğinin önlenmesi" ve "atık yönetimi" konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" içeriği ve kapsamı en fazla merak edilen konular arasında yer aldı.

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