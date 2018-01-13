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HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor

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Milli Savunma Bakanlığının planlaması kapsamında güçlendirilmiş karakol olarak bilinen kalekol yapım çalışmaları sürdürülüyor
HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor
HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor

Teröristlerin olası saldırı girişimlerinin önlenmesine yönelik Milli Savunma Bakanlığının planlaması kapsamında güçlendirilmiş karakol olarak bilinen kalekolyapım çalışmaları sürdürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bugüne kadar 68 kalekol tamamlanarak ilgili birliklerin kullanımına verilirken 12 kalekolun inşası ise devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen, yeni yapılan hudut karakol ile tesislere, teröristlerce düzenlenen saldırı ve taciz girişimlerinin en aza indirilmesi, teröristlerin caydırılması amacıyla karakol yapımı sürüyor.

Bu kapsamda bugüne kadar, güçlendirilmiş karakol olarak bilinen 68 kalekol tamamlanarak ilgili birliklerin kullanımına verilirken, 12 kalekol inşası da devam ediyor.

Kalekollardan 143'ünün proje ve ihale çalışmaları ise sürüyor. Yapımı devam eden tesislerden 6'sının yıl sonuna kadar TSK'ye teslim edilmesi planlanıyor.

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- Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi

Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturulması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi de sürüyor.

Sistem, fiziksel, elektronik ve ileri teknoloji katmanlarından oluşan birçok unsuru bünyesinde barındırıyor. Projenin fiziksel katmanı, modüler beton duvar, devriye yolu, insanlı ve insansız kule ile pasavan yollarını kapsıyor. Elektronik katman da, yakın alan gözetleme sistemi, termal kamera, kara gözetleme radarı, uzaktan komutalı silah sistemi, komuta kontrol merkezi, hat boyu görüntüleme sistemi ile sismik ve akustik algılayıcılardan oluşuyor. Projenin ileri teknoloji katmanı ise geniş alan gözetleme, lazer imha edici fiber optik algılama, drone tespiti için gözetleme radarı, jammer ve algılayıcı tetiklemeli kısa mesafe aydınlatma sistemini içeriyor.

- Yüzde 94 oranında tamamlandı

Suriye'deki krizin derinleşmesi ve sınırlardaki tehdidin artması üzerine proje içindeki modüler beton duvar ve devriye yolu imalatının yapımına öncelik verildi. Duvarın toprak kaybına neden olmayacak şekilde siyasi sınır hattına yapılmasına yönelik çalışmalar, 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre başlatılmıştı.

Toplam 911 kilometre olan Türkiye-Suriye sınır hattının dere ve nehir yatakları hariç 828 kilometrelik bölümünde duvar yapılmasına yönelik çalışmalarda ise sona gelindi.

Çalışmalar kapsamında 777 kilometrelik bölüm tamamlanırken kalan bölümün de bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi'nde yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlandığı belirtiliyor.

- En büyük itiraz HDP'den gelmişti

Kalekolların yapımıyla ilgili en büyük itiraz terör örgütü PKK ve HDP'den gelmişti. HDP'li vekiller bölgedeki kalekol inşaatlarının durdurulması için eylem yapmışlardı. 

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