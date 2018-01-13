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Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildi

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini açıkladı
Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildi
Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildi Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildi Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, devletin bütün kurumlarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Bizim bakanlığımızda şu anda 7 bin 655 personel ihraç edilmiş durumda. İhracın sonrasında gelen itirazların değerlendirilmesiyle 252 personel göreve iade edilmiş, 243 personel ise şu an açıkta." dedi.

AA'nın gaberine göre; Demircan yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelenin Bakanlık bünyesinde hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

7 bin 655 personelin ihraç edildiğini, ihracın sonrasında gelen itirazların değerlendirilmesiyle 252 personelin göreve iade edildiğini belirten Demircan, 243 personelin de şu an açıkta olduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin bir hazırlık içinde olduklarını ifade eden Demircan, özlük haklarıyla ilgili yapılacak çalışmaların içerisinde, sağlık çalışanlarına yıpranma payının verilmesinin de yer aldığını belirtti.

Bakan Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sağlık çalışanlarının "5 yıllık hizmetine karşılık 1 yıl yıpranma payı verilmesi" sözünün de geride kalmayacağını vurguladı.

"TÜRKİYE UYUŞTURUCU SALDIRISI ALTINDA"

Madde bağımlılığı ile ilgili yürütülen çalışmalara da değinen Demircan, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu uyuşturucuyla ilgili üst kurula 8 bakan, bir de başbakan yardımcısının katıldığını hatırlattı.

Uyuşturucu konusunun hassas bir konu olduğunu ifade eden Demircan, "Türkiye için bir tehdit olarak algılıyorum. Türkiye sanki uyuşturucu açısından terör örgütleri tarafından, birtakım güçler tarafından hedef seçilmiş. Türkiye'de uyuşturucunun yaygınlaşması için bir gayret sergileniyor, görüntüsünü algılıyoruz. Bunun önüne geçmek için de bütün kurumlarıyla devlet üzerine düşeni yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

Demircan, bakanlıkların gerekli tedbirleri aldığını, Sağlık Bakanlığının da uyuşturucu belasına müptela olan kişilerin tedavisi için çalıştığını dile getirdi.

Bu konuda toplumun çok iyi şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Demircan, "Uyuşturucuyla şaka yapılmaz. 'Bir kere kullanır denerim.' Yok böyle bir şey. Bir kere tamam, ondan sonra esiri olur gider o insan. Hele ki kimyasal, sentetik uyuşturucular şu anda ciddi şekilde piyasaya veriliyor. Onlar toplumumuzu, gençlerimizi tehdit ediyor." dedi.

Batı'da olduğu gibi Türkiye'de bir uyuşturucu tehdidi bulunmadığı için sevinildiğini, ancak dünyada etkileşimin çok hızlı olduğunu vurgulayan Demircan, bu konuda Türkiye'nin uyanık durmak ve büyük bir gayret sarf etmek zorunda olduğunu söyledi.

"OCAK AYININ SONUNDA ÇALIŞMAMIZI YAPACAĞIZ"

Sözleşmeli sağlık personelinin başarı değerlendirmesi konusuna da değinen Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli personelde değerlendirme yapmak zorundayız. Başarı değerlendirmesi bu. Karne belki hoş düşmüyor, konuya öyle bakmayalım. Performans değerlendirmesi olarak değerlendirelim. Başarılıyı başarısızdan ayırmak gereklidir. Hizmetin kalitesini yükseltmek için başarıya ödül vermek lazım. Başarısızsa kişi, belli puanın altına düşerse o sözleşmenin sonlandırılması lazım. Bunların kriterlerini belirliyoruz. Önümüzdeki günlerde sözleşmeli personelimizde ve diğer sağlık çalışanlarımızda eğitim çalışmalarımızı yapacağız. Sanıyorum ocak ayının son haftasında ilk çalışmamızı yapacağız. Onlar da bilecekler hangi değerlendirmelerden geçeceklerini."

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