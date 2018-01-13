Profesör, termik santral kuracak şirketi cezadan kurtarmış

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216'nın bazı sahnelerin, 'uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği' iddiasıyla dava etmişti

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216'nın bazı sahnelerin, 'uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği' iddiasıyla, ünlü komedyen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bartın Platformu ise 'çevreci profesör' olarak bilinen Orhan Kural’ın, Amasra’da termik santral kuracak şirket ile ilgili davada bilirkişi olarak görev yaptığını ve şirket lehine sonuçlanan davada imzası bulunduğunu belirtip tepki gösterdi.



Platformdan yapılan açıklamada "Sigaranın dumanına savaş açan profesörün, milyonlarca ton duman çıkaracak termik santrali hayata geçirmek için yaptığı bu eylemler bir utanç vesilesi olmaktan öte, idari ve hukuksal olarak karşılığını bulması gereken fiillerdir" denildi.



Bartın Platformu yaptığı yazılı açıklama ile Prof.Dr. Orhan Kural’a tepki gösterdi. Orhan Kural’ın ünlü oyuncu Cem Yılmaz’ın son filmi ’Arif V 216’ filmindeki sigara sahneleri için açtığı davaya atıfta bulunarak, şu açıklamada bulunuldu:



"Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın her yeni filminden sonra onu sigarayı özendiriyor diye dava eden 'çevreci profesör' olarak da bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, Amasra'da her yıl milyonlarca ton zehirli gaz yayacak termik santralın tanıtım ve halkla ilişkiler elemanı olarak çalışmakla kalmamış, termikçi şirketin devlete ödemesi gereken yüklü miktardaki tazminatın iptal edilmesi için mahkemede bilirkişi de olmuş. Bir demeçte; 'Amasra'da termik santral kurulamayacağını, bir tek ağacın bile kesilmemesi gerektiğini' beyan eden 'çevreci' Profesör Orhan Kural, daha sonra 2016 Ocak ayında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir şirketin sponsorluğunda bir konferans vermiş ve bu konferanstan sonra termikçi şirketin bir tanıtım elemanı gibi çalışmaya başlamış, yerel gazetelere termik santralın Amasra'da mutlaka kurulması gerektiği yönünde demeçler vermiş, hatta holdinge ait maden kuyusunda 'toplu nikah' şovları tertiplemeye kalkmıştı.