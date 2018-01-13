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Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!

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İstanbul'da 25 yıldır evli olan olan kadın, eşinin harçlık taleplerini geri çevirdiğini belirterek boşanma davası açtı.
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar! Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar! Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!

İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden bir kadın, tam 25 yıldır ayrı yatakta yattığı kocasının mahallede dedikoduya sebebiyet verdiğini, 'harçlık' taleplerini ise geri çevirdiğini belirterek 12. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Tarafları dinleyen mahkeme, çeyrek asırlık ailenin dağılmasına müsaade etmedi. Davacı kadının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza attı.

"25 YILDIR AYRI YATAKTALAR, HARÇLIK VERMEMEK EKONOMİK ŞİDDET

Kocanın, eşine harçlık vermemesinin ekonomik şiddet olduğuna hükmeden yüksek mahkeme, tarafları bir arada yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün olmadığına karar verdi.

Yargıtay kararında, "Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların 25 yıldır ayrı yatakta yattıkları, erkeğin başka kadınlarla ilişkisi olduğu yönünde dedikoduya sebebiyet verdiği ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" ifadeleri yer aldı.

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