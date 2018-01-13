13 Ocak 2018 Cumartesi26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:43Akşam 18:04Yatsı 19:30
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Hakim ve savcılar için skandal sözler!

»
CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Hakim ve savcılar için skandal sözler!
Hakim ve savcılar için skandal sözler! Hakim ve savcılar için skandal sözler! Hakim ve savcılar için skandal sözler!

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz davaları ile FETÖ’cüleri yargılayan mahkemelere “siyasi operasyon” anlamı taşıyan bir kararla müdahale etti. Karara uymayan yerel mahkemenin hakimleri ise her fırsatta adaletten söz eden Kılıçdaroğlu tarafından hedef gösterildi.

ERDOĞAN'A AĞIR HAKARET

Kılıçdaroğlu "İflas eden bir yargı sistemi ile karşı karşıyayız. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. Bugün geldiğimiz noktada suçluyu belirleyen organ sarayda oturan zevattır" dedi.

SKANDAL SÖZLER

Hitler Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün de o koşullar var. Direnme hakkımızı kullanarak bu düzeni yıkacağız. Suçluyu o belirliyor arkasından savcılar, hakimler devreye giriyor. 1940'ların Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün Türkiye'de aynı koşullar vardır.

Bu düzeni yıkacağız derken, Hitler Almanyası'nı Almanlar nasıl yıktıysa, direnme hakkımızı kullanarak biz de bu düzeni yıkacağız. Biz boşuna kilometrelerce yürümedik. Bu ülke için herkes için yürüdük. Adalet olsa o kadar yolu yürür müydük? Adalet soylu bir kavramdır, üzerinde hepimizin titremesi gerekir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet, insan hakları, düşünce özgürlüğü olmaz; kaos, kavga, kargaşa, darbe olur. Adalet bunların hepsini engeller.

Hitler'in Almanyası'nda Adalet Müşaviri vardı. Dönemin hakimlerine şunu söylüyor: 'Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorun. Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verirdi?' Bugün Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bazı hakimler, Führer benzeri hareket içindeler. Biliyorum bunu söyledim diye şimdi hemen fezlekeler düzenlenecek, savcılar harekete geçecek. Geçmezseniz namertsiniz siz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB tarafından son günlerde sözü edilen 'imtiyazlı ortaklık' ifadelerine tepki gösterdi.
Hakim ve savcılar için skandal sözler!Hakim ve savcılar için skandal sözler!CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Taşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçilerin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, şimdi inceleme süreci başladı.
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!İstanbul'da 25 yıldır evli olan olan kadın, eşinin harçlık taleplerini geri çevirdiğini belirterek boşanma davası açtı.
Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiBakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiSağlık Bakanı Ahmet Demircan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini açıkladı
  • Profesör, termik santral kuracak şirketi cezadan kurtarmış13 Ocak 2018 Cumartesi 14:20
  • Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız!13 Ocak 2018 Cumartesi 14:12
  • HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor13 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
  • Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
  • 24 Saatte Terfi Etmişti, istifa haberi geldi13 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
  • Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var13 Ocak 2018 Cumartesi 13:38
  • Böyle aşağıladı! "Şehit olacaksın gazıyla..."13 Ocak 2018 Cumartesi 13:31
  • ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:20
  • 51 ilimizi yakından ilgilendiriyor! Yerel sistem de değişiyor13 Ocak 2018 Cumartesi 12:40
  • YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi13 Ocak 2018 Cumartesi 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri