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Kadın öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı

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Kadın öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı
Denizli'nin Çivril ilçesinde, edebiyat öğretmeni D.Ç., ders notu konusunda sınıfta tartıştığı öğrencisi 15 yaşındaki M.G.'ye tekme attığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kadın öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı Kadın öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı Kadın öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı

Çivril'deki Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni D.Ç., dün sınıfta öğrencilerin karne notlarını okudu. Kendisine verilen notu düşük bulan 9'uncu sınıf öğrencisi M.G., öğretmeni D.Ç. ile sınıfta tartışmaya başladı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine öğrenci M.G., kadın öğretmenin bacak ve karın bölgesine tekme attı. Sınıftaki diğer öğrenciler araya girerek M.G.'yi dışarı çıkardı. Öğrencilerinin önünde dövüldüğü belirtilen D.Ç., önce okul yöneticilerine durumu bildirdi, ardında da Çivril Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Polis merkezine giden öğretmen, öğrencisi hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci M.G.'nin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

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