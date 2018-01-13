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Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız!

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Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ 6. il kongresinde Suriye'de yaşananlara tepki gösterdi.
Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız! Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız! Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin. 

Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Türkiye 1984 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde terörle mücadele eden bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti.

Bugünde ülkemizin verdiği mücadelede en büyük desteği aldığımız kardeşlerimizin başında Elazığ geliyor. Kim vatanımız bölmeye çalışırsa tanklarımızla inlerine gireriz. Taa Kandil'e kadar gittik yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek. Fırat Kalkanı Harekatı bunun örneğidir.

'FETÖ KAÇACAK DELİK ARAYACAKSIN'

Yok paralel devletmiş Neymiş Pensilvanya'da ne işin var orada buraya gel. Amerika'da seni bir yere kadar taşır FETÖ. Amerika arkandan çekildiğinde sen kaçacaksın biz seni kovalayacağız. 

"BİR HAFTAYA KALMAZ GÖRECEKLER"

Biz tarihimizden ders almayı da biliriz. Şimdide geçmişimizden aldığımız derslerle önlemlerimizi alıyoruz. Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık.

Hiç şüpheniz olmasın, bir gece ansızın geliyoruz geleceğiz. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.

BÖYLE MÜTTFİKLİK OLMAZ

Buradan Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye'de terör örgütüne ABD'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Verdikleri silahların bir kısmı kara borsada satılmaya başladı. Bir kısmı da bize karşı kullanılıyor.

YILANLA YATAĞA GİREN NETİCESİNE KATLANIR

Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz. Bu tek taraflı olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. ABD, yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa… Biz kendi başımızın çaresine bakarız."

YERLİ VE MİLLİ DURUŞ SAHİPLERİ SAFLARINI SIKLAŞTIRIYOR

Sayın Bahçeli'nin destekleme kararını açıklamış olması da dayanışmanıni milli mutabakatın ne denli güçlü olduğunun işaretidir. Bu ümmetin birliği çok önemli. Yerli ve milli duruş sahiplerinin saflarını sıklaştırması bakımından önemli. Partili kardeşlerimden ricam birliğimizden, kardeşliğimizden en küçük taviz vermemeleri.

Kendilerince birtakım aktörleri sahaya sürmeye başladılar. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor.

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