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60 bin araca ceza yağdı!

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60 bin araca ceza yağdı!
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (KDGM) ekipleri 13 ilde trafik kurallarını ihlal eden 60 bin 830 araca toplam 47 milyon 609 bin TL ceza kesti.
60 bin araca ceza yağdı! 60 bin araca ceza yağdı! 60 bin araca ceza yağdı!

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (KDGM) ekiplerince Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında, yetki belgesi olmayan, fazla yükleme yapan ve kanunlardaki hükümleri ihlal eden araçlara ceza yazıldı.

60 BİN ARACA 47 MİLYON LİRA CEZA

Geçen yıl 10 milyon 261 bin 117 aracın denetimi gerçekleştirildi. Araçlardan 60 bin 830'unun kurallara uymadığı belirlendi. Bu araçlara toplam 47 milyon 609 bin 472 lira ceza verildi.

EN FAZLA DENETİM İSTANBUL'DA

Yol kenarı denetim istasyonlarından İstanbul Bölge Müdürlüğü, bu dönem toplam 3 milyon 370 bin 846 kontrol yaparak, en fazla aracın denetlendiği bölge oldu. Kontrol edilen toplam araç sayısının yüzde 32,85'inin denetimi burada gerçekleştirildi.

EN FAZLA CEZA VERİLEN İL!

Bu bölgede kontrol edilen araçlardan 16 bin 979'una 12 milyon 904 bin 723 lira ceza kesildi. İstanbul, yüzde 27,11 ile en fazla ceza verilen bölge oldu.

İHLAL YAPAN CEZAYI YEDİ

Denetimlerde cezalar, Karayolu Taşıma ve Karayolları Trafik kanunlarını ihlalinden kaynaklandı. Cezaların büyük kısmı araçların yetki belgesi olmaması ve fazla yükleme yapılması nedeniyle uygulandı.

Denetim Yapan Birim Denetim Sayısı Ceza tutarı (lira)

KDGM 55 1.070.342

İstanbul 3.370.846 12.904.723

Ankara 1.296.919 7.594.058

İzmir 1.223.799 3.669.257

Bursa 158.000 1.124.565

Adana 2.708.632 6.334.198

Antalya 234.666 3.779.528

Gaziantep 347.089 2.499.187

Diyarbakır 32.841 3.171.634

Samsun 342.084 1.635.647

Erzurum 81.659 1.225.192

Trabzon 226.695 1.168.503

Sivas 137.719 575.162

Bolu 100.113 857.476

Toplam 10.261.117 47.609.472

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